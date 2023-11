Partech, une nouvelle directrice générale et des promotions stratégiques

Suite à sa croissance massive au cours des dernières années, Partech renforce sa direction avec la nomination de Karen Noël au poste de directrice générale (Deputy CEO), ainsi qu'avec l'embauche, la restructuration et la promotion de cadres de haut niveau dans toutes les fonctions. Cette évolution stratégique reflète l'engagement de la société à maintenir des normes supérieures et à améliorer l'expérience des investisseurs et des entrepreneurs.



Suite aux récentes levées de fonds réussies pour les stratégies Seed et Africa, une série de changements stratégiques s'opère au sein de l'entreprise, ainsi qu'un renforcement des fonctions de direction.

La nomination de Karen Noël au poste de Deputy CEO marque la poursuite réussie d'un processus de transition managériale initié il y a plusieurs années au sein de Partech, s'alignant stratégiquement sur la trajectoire de croissance de la société, Karen, qui a rejoint la structure en 2017 en tant que directrice juridique, deviendra désormais également directrice générale adjointe et ce à partir 1er janvier 2024.

« La nomination de Karen est importante à plusieurs titres au-delà de ses immenses qualités professionnelles », a commenté Philippe Collombel, CEO de Partech. « Elle illustre notre engagement à développer notre plateforme qui sert de pierre angulaire pour favoriser la collaboration, la croissance et le succès à la fois pour nos investisseurs et nos entrepreneurs. »

Ce nouveau chapitre marque également la fin d'une ère au sein de la société avec le départ de Jean-Marc Patouillaud, qui a co-dirigé le redémarrage de Partech en 2008 avec Philippe Collombel, lançant une stratégie de croissance agressive avec la création de plusieurs stratégies de fonds. Jean-Marc gardera des liens étroits avec la société en tant que conseiller.



Par ailleurs, Partech a décidé de dissocier les fonctions Corporate Finance et Fund & Operations en raison de l'augmentation de la taille et de l'ampleur de la structure de la société, de l'augmentation significative des fonds gérés, des transactions et des investisseurs, ce qui a entraîné la nécessité de disposer de responsables dédiés à temps plein pour chaque fonction.



Après une décennie passée à soutenir le lancement de stratégies d'investissement et la croissance des actifs sous gestion, Christelle Pariat a choisi de se consacrer pleinement aux projets internes de l'entreprise dans son nouveau rôle de CFO Corporate.



Partech accueille Olivier Michelon en tant que CFO Funds & Head of Operations. Olivier apporte plus de 12 ans d'expérience dans le domaine du Private Equity, après avoir été Finance Manager chez Idinvest Partners (aujourd'hui Eurazeo IM) et CFO et Head of Operations chez Edmond de Rothschild Private Equity.



« Nous exprimons notre profonde gratitude à Christelle Pariat pour la qualité du travail accompli au cours de la dernière décennie », a commenté Philippe Collombel. « Au cours de cette période, nos actifs sous gestion et notre nombre d'opérations annuelles ont été multipliés par 12. Olivier Michelon dirigera désormais l'équipe Fonds et Opérations avec pour objectif d'améliorer et d'automatiser nos processus, et d'améliorer les services et l'expérience fournis à nos investisseurs ».



Deux éléments fondamentaux jouent un rôle de plus en plus important dans la définition et la promotion du succès global et de la croissance d'une société de capital-risque : Les technologies de l'information (IT) et la marque. Partech renforce ces domaines cruciaux avec la nomination de Benoît Piquette au poste de directeur des technologies de l'information (CIO) et la promotion de Keji Mustapha au poste de directeur du marketing (Chief Marketing Officer).



Benoît Piquette, Chief Information Officer, apporte plus de deux décennies d'expertise dans le secteur financier, ayant occupé diverses fonctions chez Candriam. Pendant 14 ans, il a supervisé des systèmes d'information vitaux et, au cours des six dernières années, il a dirigé les efforts de transformation numérique, en se concentrant sur des stratégies innovantes en matière de lieu de travail pour les employés.

Keji Mustapha, qui a rejoint Partech en 2021, a été promu Chief Marketing Officer et continuera à diriger le marketing de la marque et les efforts communautaires de Partech. Il s'agit notamment de trouver des moyens novateurs pour faire connaître la marque dans les territoires clés du monde entier où Partech opère ; et de développer des stratégies pour tirer parti des connaissances collectives et faciliter le partage des connaissances entre les fondateurs du portefeuille et le C-level pour leur permettre d'évoluer rapidement et d'atteindre leurs aspirations les plus élevées.



« L'informatique est l'épine dorsale de l'efficacité opérationnelle, assurant la continuité des systèmes, la gestion des données et les avancées technologiques. Nous sommes heureux d'accueillir Benoît Piquette qui travaillera sur notre système pour une prise de décision éclairée et des opérations optimisées », a déclaré Reza Malekzadeh, General Partner chez Partech. « Du côté de la marque et du marketing, Keji a passé les deux dernières années à définir notre marque et les efforts de la communauté du portefeuille chez Partech et a récemment supervisé notre rebranding en partenariat avec Koto. Nous sommes heureux de reconnaître la contribution de Keji à l'équipe de Partech et aux ambitions de la société. »