Nomination | IVO Capital Partners enrichit son équipe de gestion avec l’arrivée de Perceval Desforges, normalien et ex-Mazars, comme Senior Portfolio Quantitative Researcher

“Perceval dispose d’un profil rare qui allie expérience académique d’excellence et expériences en entreprise dans des disciplines devenues incontournables dans le secteur. Investir sur les marchés financiers nécessite un équilibre entre modestie et confiance pour être en capacité de décision. Perceval façonne des outils permettant de préserver et améliorer cet équilibre en individualisant les investissements tout en maintenant une analyse globale du portefeuille. IVO Capital entend pleinement participer à l’évolution technologique de son industrie. Le profil de Perceval va y contribuer en créant un pont générationnel et technologique pour nous permettre de progresser ensemble. La formalisation de notre collaboration avec Perceval initiée depuis près d’un an et ayant déjà apporté satisfaction et épanouissement mutuels, nous réjouit pleinement.”

“En tant que chercheur, il est particulièrement stimulant d’avoir l'opportunité de mettre la méthode scientifique au service de la performance et de l’exigence de qualité, et en particulier au sein d’univers d’investissements singuliers comme ceux dans lesquels IVO Capital Partners investit. Je suis ravi de rejoindre une équipe talentueuse, innovante et internationale, et très enthousiaste à l’idée d’explorer de nouvelles classes d’actifs.”