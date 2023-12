Nomination | IVO Capital Partners continue d'élargir son équipe d'Analystes Crédit avec l'arrivée d'Emma Otmani

« Avec sa connaissance éprouvée et son expérience de notre univers d’investissement, acquise dans de grandes maisons de l’asset management, Emma dispose d’un profil rare à Paris, et nous nous réjouissons qu’elle ait choisi de rejoindre notre équipe d’investissement déjà solide. Son intégration immédiate et facile nous permet d’améliorer notre couverture d'émetteurs dans un univers d’investissement parmi les plus larges au monde (60 pays, plus de 1000 émetteurs). La qualité d’une telle recrue nous permet de poursuivre notre croissance avec sérénité et efficacité. »

« Être au cœur de l’économie de demain en finançant des projets d’envergure est ce qui me passionne le plus dans la gestion d’actifs. De plus, investir dans les pays émergents requiert de comprendre les enjeux économiques et sociaux variés, propres à chaque pays. Notre métier nous demande d’intégrer rapidement de nouvelles informations et de s’y adapter. Je suis très heureuse de rejoindre l’équipe IVO qui fait un parcours remarquable dans notre univers d’investissement et je me réjouis également de faire partie d’une aventure humaine et entrepreneuriale. »