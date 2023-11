Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | IVO Capital Partners annonce la nomination de Patricia Kaveh en tant que Directrice du développement IVO Capital Partners, société de gestion française indépendante avec 1,3 milliard d'euros d'actifs sous gestion, annonce la nomination de Patricia Kaveh, (ex-Crédit Mutuel Investment Manager) en tant que Directrice du développement.

Cette nomination stratégique entend accompagner la dynamique de croissance affirmée de la société de gestion.

Avant de rejoindre IVO Capital Partners, Patricia Kaveh a dirigé une équipe d’une trentaine de personnes chez Crédit Mutuel Investment Managers en tant que Directrice des ventes, membre du Comité de Direction et contact CSSF pour la succursale luxembourgeoise.

IVO Capital Partners est une société de gestion française indépendante créée en 2012. Elle investit dans le crédit coté et non coté, dans plus de 50 pays, sur des classes d’actifs ciblées et exigeantes : les obligations corporate émergentes, sa spécialité historique, et le financement de contentieux, dans laquelle elle est pionnière en France.

L’expertise d’IVO Capital Partners permet à ses clients investisseurs d’élargir leurs allocations avec lisibilité et rentabilité. Patricia Kaveh vient structurer une Direction du développement intégrant la direction commerciale d’IVO Capital en coordination avec Romain Lippe, tous deux associés.

La direction du développement a pour mission d'accompagner la croissance de la société de gestion, en poursuivant la diversification des segments d’investisseurs d’IVO Capital et notamment la dynamique d’internationalisation de la base d’investisseurs déjà amorcée depuis quelques années.



Nomination stratégique pour renforcer la dynamique d’internationalisation

Diplômée de l’EM Lyon Business School, Patricia Kaveh possède une expérience reconnue de plus de 20 ans dans le développement et la commercialisation de solutions financières à des institutionnels et professionnels de la gestion d’actifs. Elle a occupé des fonctions clé au sein des directions de plusieurs sociétés de gestion et orchestré leurs stratégies de développement, aussi bien à l’externe qu’en interne. Elle se distingue par son expertise pointue et diversifiée des produits financiers cotés et non cotés (actions, obligations, solutions de trésorerie, dette privée et infrastructure ENR), sa connaissance d’un vaste panel de clientèle investisseurs et sa longue expérience de management.



Sa carrière a débuté en 2002 chez Merrill Lynch Investment Managers à Paris et au Luxembourg, puis en 2004 chez Henderson Global Investors en tant que responsable commercial. En 2007, elle prend la direction de la succursale française pour les marchés France, Monaco et Suisse romande, supervisant le développement de la clientèle, le marketing et dirige plusieurs projets à l’échelle européenne pour Henderson.



En 2018, elle rejoint BLI - Banque de Luxembourg Investments en tant que Directrice des ventes et membre du Comité de Direction, où elle a comme mission principale le développement de l’externe en Europe avec une équipe commerciale, marketing et communication de 10 personnes, basée en local au Luxembourg, Belgique, Espagne, Italie et Allemagne.



Avant de rejoindre IVO Capital Partners, Patricia Kaveh a dirigé une équipe d’une trentaine de personnes chez Crédit Mutuel Investment Managers en tant que Directrice des ventes, membre du Comité de Direction et contact CSSF pour la succursale luxembourgeoise, supervisant les équipes commerciales, les appels d'offres, le service client et les relations avec les distributeurs.

Son parcours international témoigne de son leadership, de sa capacité à diriger des équipes pour le succès des stratégies de développement, et de son expertise polyvalente dans diverses classes d'actifs et segments de clientèle.



“Nous nous réjouissons que Patricia rejoigne les équipes d’IVO Capital. Son arrivée intervient à un moment clé de notre développement. La crédibilité et la pérennité des différents fonds gérés par IVO Capital, acquises au cours des dix dernières années, nous permettent d’envisager sereinement la prochaine étape de notre croissance, particulièrement la diversification de notre base d'investisseurs. Après l’arrivée d’Agnese Melbarde en mars dernier, c’est une reconnaissance supplémentaire que de voir un profil aussi expérimenté dans notre industrie que celui de Patricia Kaveh participer à notre aventure entrepreneuriale.” - Michael Israel - Président-gérant d’IVO Capital Partners



“Je suis ravie de rejoindre IVO Capital Partners en tant que Directrice du développement. C’est l’opportunité pour moi d’évoluer aux côtés d’une équipe dynamique et experte sur des classes d’actifs ciblées. C’est également la chance de participer à accélérer le développement d’une société de gestion entrepreneuriale “made in France” au savoir-faire pointu , tout en proposant des solutions répondant aux grands enjeux de l'épargne long terme et des défis environnementaux et sociétaux.” - Patricia Kaveh - Directrice du développement d’IVO Capital Partners

A propos d’IVO Capital Partners

IVO Capital Partners est une société de gestion française indépendante gérant plus de 1,3 Mds d’actifs. Créée en 2012, elle investit dans le crédit coté et non coté sur des classes d’actifs ciblées, les obligations corporate émergentes et le financement de contentieux. L’expertise d’IVO Capital Partners permet à ses clients-investisseurs d’accéder à de nouveaux univers d'investissement avec lisibilité et rentabilité, et également de donner accès aux financements d’une part à des entreprises installées dans des pays émergents et d’autre part à des contentieux pour qu’ils aboutissent à réparation. La société compte 30 personnes et investit dans plus de 50 pays.

IVO Capital Partners est une société de gestion française indépendante gérant plus de 1,3 Mds d’actifs. Créée en 2012, elle investit dans le crédit coté et non coté sur des classes d’actifs ciblées, les obligations corporate émergentes et le financement de contentieux. L’expertise d’IVO Capital Partners permet à ses clients-investisseurs d’accéder à de nouveaux univers d'investissement avec lisibilité et rentabilité, et également de donner accès aux financements d’une part à des entreprises installées dans des pays émergents et d’autre part à des contentieux pour qu’ils aboutissent à réparation. La société compte 30 personnes et investit dans plus de 50 pays.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > Nomination | Adivso Partners accueille Nicolas Manceau en tant qu'Associé pour renforcer son nouveau bureau à Nantes Nomination | Spring Invest promeut Alexandre Guillot au poste d'Associé Nomination | Edmond de Rothschild recrute Nathalie Wallace en tant que Chief Sustainability Officer