Nomination | CMS Francis Lefebvre coopte six nouveaux associés

Pierre-Sébastien Thill, président du Directoire, déclare : « Fidèles à la culture de promotion interne prônée au sein de CMS Francis Lefebvre, nous sommes heureux d’annoncer la cooptation de 6 nouveaux associés de talent qui vont continuer de renforcer la pluridisciplinarité du cabinet, et contribuer à son rayonnement ».



Alexis Bussac a rejoint CMS Francis Lefebvre en 2007.

Au sein du département fiscalité, il a développé une expertise en matière d’impôts locaux. Il intervient ainsi à propos de toutes les problématiques en lien avec les taxes bénéficiant aux collectivité territoriales, telles que, notamment, la taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe foncière, la taxe annuelle sur les locaux en Ile-de-France et les IFER.

Alexis assiste les entreprises industrielles et commerciales dans le cadre de leurs implantation, restructuration et acquisition. Il a également développé une forte activité en matière de contentieux fiscal. Enfin, il prête son assistance aux fédérations et sociétés dans le cadre de la préparation d’amendements législatifs.

Titulaire d’un DESS en fiscalité appliquée et d’un DESS en droit des affaires de l'Université de Paris XII – La Varenne Saint Hilaire (2000 & 2001), il obtient son CAPA en 2002 à l’Ecole de Formation du Barreau de Paris.



Ludovique Clavreul a rejoint CMS Francis Lefebvre en 2006.

Au sein du département Droit du travail et de la protection sociale, elle intervient notamment en matière de relations collectives de travail (négociation collective, représentation du personnel, etc.), durée de travail, restructurations, compliance éthique et sociale. Elle gère également des contentieux collectifs ou individuels à forts enjeux.

Ludovique est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1997-2000), titulaire d’une licence et maîtrise en droit social de l’Université de Montpellier (2000-2003) et est issue de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris (2004-2005).



Benoit Foucher est avocat au sein du département fiscal depuis janvier 2006.

Il est spécialisé en fiscalité financière et conseille des banques françaises et internationales notamment sur les aspects fiscaux de leurs activités de financement d’actifs. Il intervient également régulièrement sur des contentieux fiscaux à forts enjeux et des contentieux de place intéressant les établissements bancaires.

Il est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires de l’Université de Bretagne Sud, d’une maîtrise de gestion mention droit des affaires internationales et d’un DESS de droit des affaires de l’Université Paris IX -Dauphine ainsi que d’un DEA de droit fiscal de l’Université Paris I - Panthéon-Sorbonne.

Benoit est membre de l’IACF et de l’IFA.



Mohamed Haj Taieb a rejoint CMS Francis Lefebvre en 2015 en tant qu’économiste senior au sein de son département fiscal.

Il est spécialisé en prix de transfert et en évaluation de sociétés et d’actifs incorporels.

Mohamed assiste des multinationales françaises et étrangères en matière de prix de transfert. En particulier, il intervient dans le cadre de planifications fiscales et de contrôles et contentieux fiscaux. Dans ce cadre, il réalise des diagnostics en matière de prix de transfert ainsi que des documentations de politiques établies au sein de groupes multinationaux.

Mohamed est diplômé d’HEC Tunis (1999) et a obtenu le titre de Docteur en sciences de gestion de l’Université de Nice Sophia Antipolis avec pour thèse : « l’évaluation des start-ups par les options réelles : l’émergence d’une nouvelle approches » (2006).



Xinyu Hu a rejoint le département Corportate/Fusions & Acquisitions de CMS Francis Lefebvre en 2018.

Il est spécialisé dans le domaine des sociétés commerciales, des fusions-acquisitions, des restructurations d'entreprises et des joint-ventures, de la mobilité internationale, et conseille régulièrement des investisseurs et des entreprises chinoises dans le cadre des projets d’investissement transfrontaliers complexes.

En tant que responsable de China Desk, Xinyu intervient également dans des conseils juridiques généraux pour les entreprises chinoises implantées en France, en coordonnant les différents départements techniques impliqués : notamment en droit social, contentieux, droit des entreprises en difficulté, contrats commerciaux, droit bancaire, droit fiscal, propriété intellectuelle, droit immobilier, etc. Xinyu est titulaire d’une maîtrise en droit économique international de l’Université de Droit et de Sciences Politiques de la Chine de l’Est (ECUPL à Shanghai, 2000) ainsi que d’un DEA en droit privé de l’Université Robert Schuman à Strasbourg. Il a obtenu le titre de Docteur en Droit de l’Université d’Angers avec pour thèse : « Le groupe de sociétés en droit français et droit chinois » (2010).

Xinyu est par ailleurs membre de conseil d’administration de l'Association for Chinese Lawyers in Europe.



Florentin Sanson a rejoint CMS Francis Lefebvre en 2017.

Au sein du département Propriété Intellectuelle, Technologie, Média & Communications, il intervient en conseil et en contentieux dans différents domaines d’expertise : médias, publicité, divertissement, droit d’auteur, réglementation des plateformes, commerce électronique, protection des données personnelles, et droit commercial. Il a développé une pratique forte de conseil relatif à la production et à l’exploitation de podcasts et d’œuvres audiovisuelles, cinématographiques, musicales, littéraires et publicitaires.

Au cours de sa carrière, Florentin a travaillé au sein de cabinets prestigieux spécialisés dans la propriété intellectuelle et dans les secteurs de la culture et du divertissement tels que Denton Wilde Sapte, Borowsky & de Baecque et OX Avocats.

Il est titulaire d’un DJCE/DESS/Magistère Juriste d’affaires de l’Université Paris II Panthéon-Assas (2005), ainsi que d’un LLM en propriété intellectuelle, King’s College London (2006).