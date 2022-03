CMS Francis Lefebvre conseil de Mercer France dans le cadre de l’acquisition de la société GeFi Assurance CMS Francis Lefebvre a conseillé la société Mercer France, acteur majeur du conseil et du courtage en santé et prévoyance et du conseil en retraite, gestion des talents et stratégie d’investissement, dans l’acquisition de la société Gefi Assurance, cabinet de courtage et de conseil en protection sociale collective.

Grâce à cette opération, Mercer Marsh Benefits (MMB), qui allie les expertises des cabinets Mercer et Marsh dans le domaine du courtage et du conseil en protection sociale, poursuit sa stratégie de développement sur le marché de la protection sociale en France.



Fondé en 1997 par Lionel Nataf, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, le cabinet GeFi Assurance, expert dans le secteur de la protection sociale complémentaire représente les intérêts aujourd’hui de plus de 200 000 personnes, pour des entreprises de toute taille allant jusqu’à 20 000 salariés.



GeFi a mené son développement sur une forte capacité de conseil et d’expertise sur des programmes d’assurance de plus en plus complexes. GeFi Assurance conseille également les dirigeants sur les évolutions nécessaires à la gestion de leur croissance et les optimisations potentielles de la rémunération globale. A ce titre, GeFi représente les intérêts de nombreux groupes internationaux et d’entreprises référentes de leurs secteurs d’activité (services informatiques, conseil, industrie, chimie, distribution, …).



Pour cette opération, l’équipe CMS Francis Lefebvre qui conseillait le groupe Mercer était constituée de :

• Jean-Robert Bousquet, avocat associé, Célia Mayran et Margaux Deuchler, avocates, pour les aspects corporate/M&A ;

• Caroline Froger-Michon, avocate associée, Aurélie Parchet et Camille Baumgarten, avocates, pour les aspects de droit du travail ;

• Stéphanie Riou-Bernard, avocate counsel, pour les aspects fiscaux ;

• Anne-Laure Villedieu, avocate associée, Julie Viet et Candice Barreiro, avocates, pour les aspects de propriété intellectuelle et de droit des nouvelles technologies ;

• Laurent Mion, avocat associé, pour les aspects règlementaires ;

• Aline Divo, avocate associée, Arnaud Valverde et Claire le Gloanec, avocats, pour les aspects de droit immobilier. Le cabinet Deloitte a effectué la due diligence financière et fiscale.

L’équipe du cabinet McDermott Will & Emery LLP qui a conseillé GeFi Assurance était composée de Grégoire Andrieux (associé), Edouard Baladès, Fanny Rech et Alexandre Adande pour les aspects corporate/M&A ; Abdel Abdellah pour les aspects de droit du travail. Le conseil financier de Gefi Assurance était Jean-David Sultan.



CMS Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit. Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 183,9 millions d’euros et compte 450 avocats dont 117 associés.



CMS Francis Lefebvre est membre de CMS. Fondée en 1999, CMS est une organisation intégrée et multi-juridictionnelle de cabinets d'avocats qui offre un service complet de conseil juridique et fiscal. Avec plus de 70 bureaux dans plus de 40 pays à travers le monde et plus de 5 000 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil et de contentieux tant au niveau du droit local de chaque pays que dans le cadre de dossiers transnationaux. Des grandes multinationales et entreprises de taille moyenne aux start-up, CMS apporte la rigueur technique, l'excellence stratégique et le partenariat à long terme nécessaires pour que chaque client garde une longueur d'avance sur les marchés qu'il a choisis. Son chiffre d’affaires cumulé s’élevait à 1,475 milliard d’euros en 2020.

Les cabinets membres de CMS offrent une large gamme d'expertises dans 19 domaines de droit et secteurs d’activité, notamment : Corporate/M&A, Énergie et changement climatique, Fonds d’investissement, Sciences de la Vie et santé, Technologie, média et communications, Fiscalité, Banque et finance, Droit commercial, Concurrence et droit européen, Contentieux et arbitrage, Droit du travail et protection sociale, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier et construction.

cms.law/fl et cms.law



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > BERRYLAW conseille Providence Strategic Growth (PSG) lors de l’acquisition de la société Spockee Taylor Wessing a conseillé Avanteam pour son opération d’investissement minoritaire par UI Winston & Strawn conseille Albarest Partners lors de l’acquisition de Masa Group