NetXP & le domaine bancaire

Vous menez de nombreuses missions axées sécurité auprès du domaine bancaire, pouvez-vous nous en présenter ?



Nous intervenons auprès de nos clients du domaine bancaire sur l’ensemble des composantes de notre offre : des projets d’évolutions des infrastructures sécurité à la gouvernance, en passant par la sécurité applicative (sécurité périmétrique, tests d’intrusion, …). Ces projets s’inscrivent au sein de grands programmes de nos clients : ouverture sur Internet dans le cadre de la digitalisation des activités, mise en conformité des applications avec des standards sécurité tels que PCI-DSS, refonte des infrastructures afin d’améliorer la performance et la disponibilité tout en les rationalisant et en simplifiant leur exploitation,...



Nous pouvons citer ainsi un projet de ré-internalisation des sites Web publics, notre client souhaitant augmenter sa présence sur Internet tout en offrant de nouveaux services nécessitant une plus forte intégration avec le système d’information interne. Des consultants NetXP travaillent à la définition de l’architecture qui devra répondre aux exigences d’agilité permettant de réduire le « time to market » tout en offrant un niveau de sécurité élevé : les données transitant par ces applications sont confidentielles et l’internalisation de ces sites augmente le niveau d’exposition sur Internet.



Des consultants NetXP interviennent également chez nos clients du domaine bancaire dans les équipes en charge de la gouvernance de la sécurité : il s’agit dans ce cas-là de définir la politique de sécurité globale et les standards de sécurité sur les composants du SI, d’accompagner les projets dans la prise en compte des différentes règles de sécurisation des applications, en accordant et en suivant les dérogations pouvant être demandées.



Nous intervenons enfin sur des audits techniques afin de tester les applications et de s’assurer que le niveau de sécurité correspond bien à ce qui est attendu par le client.



Quelle contribution apportez-vous au monde de la finance ?



Dans un domaine où la sécurité est primordiale, les compétences techniques de nos consultants, maintenues par une veille interne et des formations régulières, permettent de répondre aux demandes de nos clients les plus exigeants. La prise de recul et la capacité à innover pour répondre aux nouveaux besoins sont également des qualités appréciées par nos clients.



D’autre part, nos clients bénéficient de retours d’expériences sur la base des projets réalisés pour les assister dans leurs processus de prise de décision, tout en respectant des règles de confidentialité strictes.



A PROPOS

Créé en 2001, NetXP est un cabinet spécialisé dans les infrastructures techniques du SI : ses domaines de spécialité sont les Réseaux & Télécoms, la CyberSécurité, les Communications Unifiées & la Mobilité et le Cloud Computing & la Performance Digitale.

Les métiers du cabinet consistent - via son offre de Conseil et d’Expertise - en l’accompagnement de clients grands comptes dans leurs projets de transformation majeurs et - via ses marques LiveXP et C-WATCH - en la fourniture auprès de clients Middle Market de services managés haut de gamme d’Infogérance, de Cloud Computing et de Cyber-SOC.

L’ADN du cabinet est constitué de valeurs fortes et partagées par ses 85 collaborateurs : expertise technique pointue, qualité et approche sur-mesure dans les prestations délivrées et total engagement pour la réussite des projets confiés par ses clients. Ces valeurs sont résumées dans la signature du cabinet : « Sharpen your IT ! ».

netxp.fr et livexp.fr



Antoine Ryon, merci d'avoir répondu à nos questions et rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Finyear.