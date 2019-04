Napoleon Capital accélère son développement avec BNP Paribas Asset Management

Cette nouvelle étape vise ainsi à positionner Napoleon Capital en tant que nouvel acteur tech-centré dans les solutions d’investissement algorithmiques. L’offre de conseil d’investissement de Napoleon Capital s’appuie sur les dernières avancées en matière de recherche, notamment l’Intelligence Artificielle, ainsi que sur une infrastructure informatique propriétaire conçue en micro-services.



En s’associant à Napoleon Capital, BNPP AM renforce également son expertise en gestion quantitative. Ce financement permet aussi de consolider la collaboration entre les deux sociétés qui sont déjà partenaires d’un fonds dédié de plusieurs dizaines de millions d’euros. Leurs expertises complémentaires permettent à Napoleon Capital de répondre aux besoins d’investisseurs professionnels en recherche de stratégies quantitatives multi-actifs, liquides, décorrélées et performantes et à BNPP AM de compléter son réseau de partenaires innovateurs.



Denis Panel, Responsable du pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions (MAQS) de BNPP AM, déclare : “Le financement de Napoleon Capital, nouvel acteur de pointe en stratégies algorithmiques, s’inscrit dans notre approche « quantamentale » qui associe le meilleur des techniques de gestion quantitative et fondamentale. Cette collaboration permettra de développer et d’apporter à nos clients des solutions d’investissement innovantes ”



“Ce partenariat est un tournant majeur dans notre développement. Notre expertise est centrée sur la génération de performance en construisant des solutions optimisées, et BNPP AM nous permettra de les rendre investissables pour nos clients en sécurisant le périmètre opérationnel.” affirme Stéphane Ifrah, Président de Napoleon Capital (CEO).



Napoleon Capital en quelques mots :

Napoleon Capital est le Conseiller en Investissement Financier (statut CIF) du Groupe Napoleon, une fintech française basée à Paris. Fondé en 2016 par Arnaud Dartois (PhD.), Jean-Charles Dudek et Stéphane Ifrah, Napoleon Capital est spécialisé dans la construction de stratégies quantitatives sur des sous-jacents liquides (actions, taux, changes,…) via du trading basse fréquence. Napoleon Capital construit ses solutions dédiées à partir d’une bibliothèque de stratégies propriétaires et externes (challenge algorithmique). Enfin, Napoleon Capital est lauréat du Data Challenge 2019 organisé par le Collège de France et l’Ecole Normale Supérieure (ENS) pour optimiser ses fonctions de composition algorithmique.



A propos de BNP Paribas Capital Partners

BNP Paribas Capital Partners est l’entité de BNP Paribas Asset Management spécialisée dans la multi-gestion, la sélection et l’incubation de gérants dans l’univers alternatif (hedge funds, UCITS alternatifs, private debt, infrastructure, private equity, etc…). Pour une clientèle composée de clients institutionnels, d’entreprises, de banques privées et de particuliers fortunés, BNPP CP gère, conseille et administre près de 6,8 milliards d'euros, au 30 décembre 2018.



A propos de BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d’actifs de BNP Paribas, l’une des institutions financières les plus importantes au monde. BNP Paribas Asset Management offre des solutions d’investissement à haute valeur ajoutée aux épargnants individuels, entreprises et investisseurs institutionnels, grâce à un large éventail d’expertises réparties en 4 pôles de gestion : actions, obligations, dette privée et actifs réels, multi-actifs, quantitatif et solutions (MAQS). BNP Paribas Asset Management place l’approche responsable au cœur de sa stratégie et de ses décisions d’investissement et contribue activement à la transition énergétique, la protection de l’environnement et la promotion de l’égalité et de la croissance inclusive. Sa priorité est de délivrer sur le long terme, des retours sur investissement durables à ses clients. Fort d’un encours sous gestion de 399* milliards d’euros au 31 décembre 2018, BNP Paribas Asset Management compte plus de 530 professionnels de l’investissement, près de 500 collaborateurs dédiés à la relation clients, et s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 71 pays.

*encours sous gestion et conseillé de 537 milliards d’euros au 31 décembre 2018.

