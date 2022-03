Muzinich & Co. renforce sa présence en France avec de nouveaux recrutements

Alexandre rejoint l'équipe de dette privée pour diriger les activités de direct lending de la société en France. Auparavant, Alexandre a travaillé chez LGT Private Debt en tant que Associate Director où il a passé plus de dix ans à se concentrer sur le sourcing, l'analyse de crédit, l'exécution des transactions et le suivi du portefeuille.



"Je suis impatient de renforcer les capacités de Muzinich dans le domaine de la dette privée, tant au niveau régional qu'international", a déclaré Alexandre. "En tant que classe d'actifs, le direct lending continue de se maintenir sur une base solide, alors que le renforcement des réglementations conduit les banques à se retirer du marché. Cela a réduit l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME/ETI), qui sont les principaux contributeurs à la croissance économique et qui sont nos clients cibles en matière de prêts. Pour les investisseurs, la dette privée peut offrir une volatilité moindre et des rendements plus élevés que ceux disponibles sur les marchés publics, ainsi que la possibilité de contribuer à la croissance et au développement du secteur des PME/ETI."



Thibault se concentrera sur le développement de l'activité institutionnelle de la société en France. Thibault vient d'Ostrum Asset Management où il était responsable des relations institutionnelles et, avant cela, il a travaillé chez LBPAM. "Je suis ravi de rejoindre Muzinich pour développer les relations existantes et nouvelles avec la clientèle institutionnelle française", ajoute Thibault. "Muzinich offre une gamme de stratégies de crédit axées sur la clientèle institutionnelle à travers l’ensemble du spectre du crédit sur les marchés publics et privés. Je pense que la société est bien placée pour développer des solutions hautement personnalisables d'offres liquides et illiquides pour les investisseurs institutionnels."

Capital à risque. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant investi.



Muzinich & Co. est une société de gestion d'actifs mondiale, à vocation institutionnelle, spécialisée dans le crédit aux entreprises publiques et privées. Fondée à New York par George Muzinich en 1988, et active en France depuis 2009, la société est désormais présente dans 10 pays. Elle compte plus de 240 employés répartis aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie et gère environ 43 milliards de dollars américains d'actifs.



Ce document ne doit pas être considéré comme une prévision, une recherche ou un conseil en investissement, et ne constitue pas une recommandation, une offre ou une sollicitation pour acheter ou vendre des titres ou adopter une stratégie d'investissement. Les opinions exprimées par Muzinich & Co sont en date de mars 2022 et peuvent changer sans préavis.



À propos de Muzinich & Co.

"Muzinich & Co." et/ou la "société" auquel il est fait référence dans le présent document est défini comme Muzinich & Co., Inc. et ses sociétés affiliées. Muzinich & Co. est une société d'investissement privée, à vocation institutionnelle, spécialisée dans le crédit aux entreprises publiques et privées. La société a été fondée à New York en 1988 et dispose de 14 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Muzinich propose une large gamme de fonds de crédit d'entreprise sur les marchés développés et émergents et gère 42,5 milliards de dollars US (au 31 janvier 2021) d'actifs de crédit à revenu fixe. Depuis 2010, Muzinich & Co. est un gestionnaire d'investissement signataire des Principes pour l'investissement responsable, soutenus par les Nations unies. Les PRI sont les principaux promoteurs de l'investissement responsable dans le monde. Il s'efforce de comprendre les implications en matière d'investissement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et d'aider son réseau international d'investisseurs signataires à intégrer ces facteurs dans leurs décisions d'investissement et de propriété.