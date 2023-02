MultiversX annonce que le jalonnement EGLD et les jetons ESDT sont désormais disponibles pour plus de 1,5 million d'utilisateurs de Ledger Live

Avec cette étape importante, Ledger est maintenant également impliqué dans la proposition et la validation de blocs sur le réseau de la blockchain MultiversX par le biais de son propre pool de jalonnement, géré en collaboration avec Figment. Le pool de jalonnement de Ledger compte déjà 7 nœuds et peut actuellement accueillir un nombre illimité d'EGLD.



Le jalonnement est le moyen de contribuer à la sécurité et à la décentralisation du réseau, et même à son évolutivité dans le cas de la blockchain MultiversX, puisque son débit peut croître linéairement en fonction du nombre de partitions ajoutées.



En outre, l'intégration de MultiversX par Ledger s'étend désormais aux jetons ESDT. Ainsi, MEX, USDC et RIDE sont déjà disponibles pour le stockage, la gestion et le transfert sécurisés, et d'autres jetons MultiversX suivront bientôt.



En ne partageant jamais la clé privée en dehors de la puce ou du dispositif, les portefeuilles comme Ledger et xPortal fournissent le plus haut niveau de sécurité, offrant aux utilisateurs une couche de sécurité supplémentaire inestimable. MultiversX est reconnaissant pour les nouvelles intégrations avec les produits Ledger et le soutien continu reçu de leur équipe.



Vous trouverez plus de détails sur le pool de jalonnement Ledger x Figment sur MultiversX ici.

Suivez ce guide rapide pour apprendre comment jalonner votre EGLD dans l'application Ledger Live.



À propos de MultiversX

MultiversX est un réseau blockchain hautement évolutif, sécurisé et décentralisé, construit à partir des premiers principes pour résoudre les deux problèmes fondamentaux essentiels à une adoption généralisée et mondiale : une transition de l'accès commuté au haut débit et un changement de paradigme UX significatif.



À propos de Ledger

Ledger est une plateforme mondiale pour les actifs numériques et Web3. C'est le leader mondial de la sécurité et de l'utilité des actifs numériques critiques. Avec plus de 5 millions d'appareils vendus aux consommateurs dans 200 pays, plus de 100 institutions financières et des marques en tant que clients, 20 % des actifs cryptographiques du monde sont sécurisés, plus des services prenant en charge le commerce, l'achat, les dépenses, les gains et les NFT. Les produits Ledger comprennent les portefeuilles matériels Ledger Stax, Nano S Plus, Nano X, l'application Ledger, [ Ledger ] Market, la première plateforme de distribution sécurisée de minage et de première vente au monde, et Ledger Enterprise.



