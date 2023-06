Mooncard, départ du CEO, Pierre-Yves Roizot.

Le message a disparu du fil d'actualité du réseau social, mais le service de communication confirme :Le temps de sa publication, les commentaires "d'étonnement" et de "félicitations" pour le travail accompli en "vrai patron" étaient venus ponctuer le message.Arrivé en 2018 en qualité de CFO, Pierre-Yves Roizot était le PDG de Mooncard depuis début 2022. Au cours de ces 5 années, la startup est passée d'une petite équipe de 5 personnes à une entreprise de 150 salariés.En Avril dernier, les équipes de Mooncard ont dévoilé une levée de fonds de 37 millions d'euros. L'occasion d'accueillir deux nouveaux investisseurs : Orange Ventures et le fonds canadien Portage venus rejoindre Aglaé Ventures, Blackfin Capital Partners, Partech Partners et Raise Ventures.Portage, filiale de Sagard est devenu le plus important investisseur.Dans une interview accordée à Finyear, quelques semaines après l'officialisation de la levée de fonds, Pierre-Yves Roizot portait (voire incarnait) le plan de développement de Mooncard tout en assumant un management hybride entre gestion en "bon père de famille" et agilité entrepreneuriale."Nous lui souhaitons le meilleur et le remercions chaleureusement pour le travail exceptionnel accompli au cours des cinq dernières années, dont la dernière levée de fonds, qui permet à Mooncard de poursuivre sa croissance et d’afficher de nouvelles ambitions internationales" poursuit le statement de Mooncard.Une direction de transition a été mise en place : Damien Metzger, CTO et co-fondateur prend la présidence et "Sylvain Montoro, directeur financier devient directeur général délégué.Le statement précise que "Mooncard conserve toute la confiance de ses investisseurs et cette évolution n’entraînera aucun changement pour les collaborateurs, les clients et les partenaires de l’entreprise"Anne-Laure AllainA propos de MooncardFintech fondée en mars 2016, Mooncard est une plateforme intégrée de gestion des dépenses. Leader français de l’automatisation des dépenses en entreprise, elle propose une solution intégrée avec une carte entièrement sécurisée et paramétrable, une application de gestion et un moteur comptable.Mooncard est une solution SaaS et a déjà séduit plus de 6 000 entreprises en France et en Europe.

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.