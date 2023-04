Mooncard lève 37 millions d’euros en equity

Mooncard est reconnu comme un outil d’aide à la productivité des entreprises, permettant de piloter les coûts au plus juste et d’optimiser l’efficacité des collaborateurs. Grâce à la solidité du business model, la fidélité et la satisfaction des clients et à la gestion maîtrisée de la croissance, nous avons convaincu de nouveaux investisseurs de nous rejoindre, tout en conservant la confiance des investisseurs historiques. Grâce à cette nouvelle levée, nous allons pouvoir compléter les fonctionnalités de notre technologie pour répondre aux besoins évolutifs des directions financières de toutes tailles d’organisations, dans le public et le privé, en France et à l'international

Portage est ravi de soutenir Mooncard dans sa prochaine phase d'expansion. Avec plus de 6 000 clients et une croissance rapide, Portage considère Mooncard comme le leader incontesté des cartes corporate et des logiciels de gestion des dépenses professionnelles. Nous pensons que Mooncard à

tous les atouts pour répondre aux nouveaux besoins évolutifs des équipes financières et des employés à travers l'Europe

Nous sommes ravis d'annoncer notre investissement dans Mooncard, Fintech française innovante qui offre des solutions de paiement sur-mesure pour les entreprises et leurs collaborateurs, participant ainsi à la transformation digitale des entreprises et administrations. Nous avons été convaincus par la qualité de l'équipe et le potentiel de croissance de l'entreprise. Ce nouveau tour de table permettra à Mooncard de renforcer sa position sur le marché des cartes de paiement pour entreprises tant en France qu'à l'international