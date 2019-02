Monese devient la première néobanque à proposer Apple Pay dans 7 pays en Europe

Monese est la première néobanque à proposer Apple Pay dans 7 pays en Europe, ce qui constitue la plus large couverture européenne à ce jour. Les utilisateurs d’iPhone résidant en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Finlande, en Irlande, en Italie et en Espagne peuvent désormais utiliser leurs cartes de paiement Monese via Apple Pay, et ce, dans tous les commerces où la solution de paiement est prise en charge. Les clients peuvent désormais passer d'une carte Monese à l'autre directement dans leur Apple Wallet, et ce, aussi aisément qu’à travers l'application Monese.



Généralement en situation de mobilité internationale, les clients de Monese apprécient particulièrement la prise en charge de solutions de paiement et de portefeuilles numériques. Plus de 80 % des utilisateurs équipés de mobile compatibles avec Apple Pay considèrent cette technologie comme étant essentielle. De surcroît, le client moyen de Monese effectue environ 30 paiements par carte par mois (ce qui comprend les achats en magasin, sans contact et en ligne).



La sécurité et la confidentialité sont au cœur de la proposition de valeur Apple Pay. Lorsque les utilisateurs utilisent une carte de paiement avec Apple Pay, les informations bancaires ne sont pas sauvegardées sur leur appareil ni sur les serveurs Apple. Un numéro de compte unique est attribué, chiffré et sauvegardé en toute sécurité sur leur mobile. Chaque transaction est autorisée grâce à un code de sécurité dynamique unique.



Apple Pay est facile à configurer et les utilisateurs continueront à profiter de tous les avantages offerts par leur(s) carte(s) de paiement. En magasin, Apple Pay est compatible avec l’iPhone SE, l’iPhone 6 et versions ultérieures ainsi que l’Apple Watch.



Les achats en ligne sur les applications et les sites Web compatibles avec Apple Pay sont réalisés grâce à la fonctionnalité Touch ID ou à l’authentification Face ID. avec Apple Pay, il n'est plus nécessaire de remplir manuellement de longs formulaires ou de saisir à plusieurs reprises les informations d'expédition et de facturation.



Lorsque les consommateurs règlent leurs achats au sein d'applications ou du navigateur Safari, Apple Pay est pris en charge par l'iPhone 6 et versions ultérieures, l'iPhone SE, l'iPad Pro, l'iPad (5ème génération et versions ultérieures), l'iPad Air 2, et l'iPad mini 3 et versions ultérieures. Apple Pay est également pris en charge par Safari sur n'importe quel Mac introduit en 2012 ou après avec macOS Sierra, auquel cas le paiement est à confirmer sur l'iPhone 6 ou ultérieur ou l'Apple Watch, ou encore avec Touch ID via le nouveau MacBook Pro.



« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients l'un des moyens de paiement les plus simples et les plus sûrs. Bon nombre d’entre eux voyagent à travers le monde pour étudier, travailler, vivre avec leur famille ou profiter de leur retraite. Nous savons que nos utilisateurs, avec qui nous échangeons régulièrement, ont un fort attrait pour les solutions de paiement numérique et sans contact telles que Apple Pay. », indique Norris Koppel, CEO et fondateur de Monese.



À propos de Monese

Monese, entreprise britannique opérant au sein de 20 pays européens, offre un service bancaire instantané, localisé, mobile, connecté, intelligent et international. Fondée en 2013, la néobanque 100 % mobile adresse ainsi les besoins de centaines de millions d’individus en situation de mobilité internationale. L'idée de Monese est née de l'expérience de Norris Koppel lorsqu'il a quitté l'Estonie pour le Royaume-Uni.



Monese permet à ce titre aux particuliers et aux entreprises de réaliser leurs transactions bancaires de la même manière qu’une banque locale. Son application et son service client sont disponible en 11 langues. Avec 800 000 inscriptions, 75 % de fonds entrants provenant des virements de salaires et un score de 9,1/10 sur TrustPilot, Monese est l'un des services les plus fiables dans la catégorie des services bancaires en France et en Europe. Monese enregistre plus de 3 milliards de dollars de transactions en 2018.

monese.com