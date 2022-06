Mollie accélère son développement en France et recrute son nouveau Vice-Président

Philippe Daly vient d'être nommé Vice-Président chez Mollie France. Il rejoint Mollie après 9 ans chez Amazon notamment en tant que Directeur général France puis responsable du développement européen de l'activité Enterprise de l'assistant vocal Alexa. Philippe Daly a 19 ans d'expérience dans le développement commercial d'activités technologiques et la gestion d'équipe dans un contexte international.



« Je suis très heureux de rejoindre Mollie et de pouvoir contribuer à la poursuite de son développement en France. Je pense que Mollie a tous les atouts et une équipe solide pour grandir tout en continuant à épauler petites et moyennes entreprises dans leur stratégie de paiement. » déclare Philippe Daly, Vice-Président chez Mollie France.



« Nous sommes ravis de l'arrivée de Philippe chez Mollie France alors que notre activité dans le pays s'accélère. Notre objectif est de devenir le PSP le plus aimé en Europe en aidant les petites et moyennes entreprises à développer leurs activités grâce à des paiements simples et rapides et la forte expérience de Philippe va nous permettre d'aller encore plus vite sur le marché français. » déclare Ken Serdons, Directeur Commercial chez Mollie.



Mollie en France

Sous la direction de Philippe Daly, Mollie France devrait augmenter son volume de transactions et ainsi maintenir sa croissance historique. Pour faire face à cette croissance et offrir à ses collaborateurs un cadre de travail en phase avec ses ambitions, la fintech a quitté ses bureaux à La Défense pour un espace ayant plus de sens, au cœur de Paris avec rooftop ; un lieu pour faciliter l'échange avec les clients et y organiser des événements.

Mollie compte environ 700 employés et recrute activement en France.



A propos de Mollie

Mollie est un pionnier du secteur des paiements et l'un des prestataires de services de paiement (PSP) qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. Fondée en 2004, l'entreprise aide des sociétés de toutes tailles à se développer grâce à une API de paiement facile à utiliser qui offre plusieurs méthodes de paiement. La mission de Mollie est de simplifier les services financiers complexes pour devenir le PSP le plus préféré au monde. Mollie compte plus de 130 000 clients,emploie une équipe internationale de plus de 700 employés et possède des bureaux dans toute l'Europe, notamment à Amsterdam, Lisbonne, Londres, Paris et Munich.