Mistertemp’ lance la première agence de recrutement du métavers

Investiguer les nouvelles offres et pratiques de recrutement du futur



Le Web3 et les technologies immersives constituent le futur des usages internet. Comme dans de nombreux domaines, le métavers a le potentiel de réinventer les pratiques du secteur. En étant aux avant-postes de ce prochain grand saut technologique, Mistertemp’ souhaite se donner les moyens de mettre en œuvre les modalités de recrutement de demain : développer des canaux de recrutement pour toucher les nouvelles générations, imaginer de nouvelles manières d’échanger, proposer une expérience candidat renouvelée sont autant de pistes à explorer dans cet univers ou de plus en plus d’entreprises et de jeunes générations d’engagent. Dès les prochaines semaines, Mistertemp’ offrira par exemple à ses candidats la possibilité de passer des entretiens dans le métavers.



Un projet qui résonne avec l’ADN digital du groupe et sa proximité avec les entreprises



Fort de son positionnement digital, les premiers pas de Mistertemp’ dans l’univers virtuel témoignent de la volonté du groupe de continuer à être à l’avant-garde du recrutement et d’investir toutes les opportunités numériques pour offrir toujours plus de flexibilité aux entreprises dont de nombreuses sont déjà présentes dans le métavers, et faciliter l’accès aux offres d’emploi. Lauréat de la FrenchTech 120 en 2021, Mistertemp est la première entreprise de cette promotion à intégrer le métavers.



Alexandre Pham, Président de Mistertemp’ Group déclare : « L’esprit d’innovation a toujours été au cœur de l’identité de Mistertemp’, à ce titre nous sommes ravis d’être le premier acteur du secteur du recrutement à s’implanter dans le monde virtuel. Notre objectif est de nous tenir à l’avant-garde des mutations des usages et des évolutions des pratiques de recrutement pour continuer d’offrir à nos clients et à nos candidats les meilleures expériences, dans le monde physique comme dans le monde numérique.”



Retrouvez-nous sur The Sandbox, à l’emplacement 25,151.



A propos de Mistertemp’ :

Créé en 2009, Mistertemp' est un leader de l’intérim qui allie un réseau de plus de 160 agences en France, avec la puissance d’un outil digital. Pour fluidifier le marché du travail sans le précariser, l’entreprise s’est donné pour mission de digitaliser et révolutionner l’intérim tout en conservant un lien humain et un accompagnement forts. Elle accompagne la croissance et l’évolution en compétence des entreprises en proposant à ses 9 500 clients et 1 600 000 candidats de la flexibilité dans la recherche et de la réactivité dans l’emploi. Chaque jour, les équipes permettent ainsi à 7 000 personnes de travailler.

https://www.mistertemp-group.com