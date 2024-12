Mirakl, une troisième opération de build-up pour la licorne dans le retail media

Mirakl, leader des solutions logicielles pour le e-commerce, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Adspert, une entreprise pionnière dans le domaine de l'AdTech. Cette acquisition souligne l'engagement de Mirakl à renforcer continuellement son offre retail media. Dans un écosystème retail media fragmenté, les annonceurs ont besoin d'une solution unique via laquelle ils peuvent facilement gérer et optimiser leurs investissements publicitaires sur différents canaux. Cela stimulera la croissance sur les plateformes Mirakl ainsi que sur d'autres, comme Amazon et eBay.

De nouveaux canaux seront intégrés pour soutenir l’expansion internationale des vendeurs et optimiser la monétisation du trafic pour les distributeurs.



Au cours des 12 derniers mois, Amazon a généré plus de 50 milliards de dollars de revenus, uniquement grâce à ses activités publicitaires. Pour permettre aux distributeurs d'exploiter de nouvelles sources de revenus grâce à des solutions publicitaires innovantes, Mirakl a lancé Mirakl Ads, une solution qui aide les entreprises à monétiser le trafic sur leur site e-commerce et sur leur marketplace, apportant plus de valeur aux annonceurs, aux vendeurs et aux éditeurs. Après seulement un an, plus de 20 distributeurs ont choisi Mirakl Ads comme solution retail media.

Avec l'acquisition d'Adspert, Mirakl affirme son positionnement dans le retail media en renforçant les capacités d’achat et de gestion publicitaire de sa solution. Les marques et les vendeurs auront accès à un un logiciel pour maximiser leur ROAS (Return on Ad Spend - Retour sur Investissement Publicitaire) sur les plateformes alimentées ou non par Mirakl, ainsi que sur d'autres canaux e-commerce.



Cette acquisition représente également une avancée importante pour Mirakl Connect, destinée à devenir le premier channel manager au niveau mondial. Mirakl Connect offrira aux annonceurs et vendeurs tous les outils nécessaires pour piloter et développer leur croissance en ligne, y compris à l'international.

Mirakl Connect propose désormais des fonctionnalités uniques pour les annonceurs et les vendeurs leur permettant d'intégrer leur catalogue, puis de le gérer, sur divers canaux de vente. Ces fonctionnalités s'appuient sur un mix des modèles IA de Mirakl, d’OpenAI et Mistral AI pour offrir rapidité, flexibilité et efficacité à leurs utilisateurs. Il s'agit également d'une plateforme unique pour la gestion et l'optimisation des stratégies publicitaires. En outre, des services financiers et des capacités de reporting améliorées conçues pour mieux contrôler les opérations quotidiennes seront bientôt disponibles, ce qui renforcera encore les capacités de la plateforme.