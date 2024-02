Accueil Envoyer Imprimer Partager Mirakl atteint la rentabilité sur son activité plateforme Mirakl, la solution SaaS visant à générer une croissance e-commerce vient d'annoncer ses résultats pour 2023. Ses plateformes déployées ont drainé un volume d'affaires de 8,6 milliards de dollars en hausse de 50 % par rapport à 2022.

Le revenu récurrent annuel est lui en hausse de 20% à 160 millions de dollars. L'activité historique - Mirakl Plateform - a atteint la rentabilité au 4ème trimestre.

Créée en 2012, par Philippe Corrot et Adrien Nussenbaum est aujourd'hui le partenaire de 450 entreprises comme Airbus, Astore by AccorHotels, Decathlon, H&M, Sonepar et Toyota Material Handling.

Croissance record de la GMV et nouveaux clients en 2023

Mirakl a atteint le chiffre record d'un milliard de dollars de volume d’affaires mensuel en novembre 2023. Plus de 30 plateformes déployées par Mirakl ont dépassé le seuil des 100 millions de dollars de GMV en 2023, renforçant ainsi la position leader de Mirakl, en tant que contributeur privilégié à la croissance durable et rentable des entreprises. En outre, plusieurs opérateurs ont dépassé pour la première fois les 500 millions de dollars de

volume d’affaires sur l’année.



En 2023, plusieurs entreprises mondiales de premier plan ont choisi les solutions Mirakl pour lancer leur marketplace, leur plateforme de dropship, se lancer sur la personnalisation ou gérer leurs paiements et leurs catalogues. Parmi ces entreprises, on compte Asos, Cencora (anciennement AmerisourceBergen), Business France, UFA, Driven Brands, Bloomingdale's, Reitmans, Baby Bunting, Freedom Furniture, Bestsecret.



Des centaines de grandes marques mondiales ont également rejoint Mirakl Connect pour vendre sur les places de marché et les plateformes de dropshipping déployées par Mirakl en 2023, notamment Balmain, Aubert, Burberry, Groupe Beaumanoir, Karcher, Songmics Home, Whirlpool, Zadig & Voltaire

Déclarations des co-CEO

Philippe Corrot, co-fondateur et co-CEO de Mirakl, déclare : « Les plateformes représentent l'avenir du e-commerce. Cependant, lancer une marketplace n'est qu'un seul élément d'une stratégie de plateforme efficace. Grâce à l'évolution de notre suite de solutions, nous offrons à nos clients les outils nécessaires pour adopter une vision plus ambitieuse leur permettant de générer plus de croissance et plus de rentabilité. Avec le lancement de Mirakl Ads et notre récent partenariat mondial avec Havas, Mirakl se positionne comme un acteur clé dans le secteur en pleine croissance du retail media. En s’appuyant sur notre technologie de pointe et sur la maturité financière de Mirakl Platform, nous sommes les mieux placés pour aider les entreprises à explorer de nouvelles sources de revenus. »



Adrien Nussenbaum, co-fondateur et co-CEO de Mirakl, ajoute : « L'année 2023 a marqué un tournant pour Mirakl, atteignant un niveau de maturité notable. Malgré une année plus contrastée pour l’ensemble du secteur de la technologie, nous avons réussi à augmenter considérablement notre revenu récurrent annuel, atteignant ainsi une plus grande autonomie financière. Notre croissance illustre la valeur concrète que Mirakl apporte à plus de 450 entreprises. Avec la prévision d'une hausse des ventes en ligne en 2024, les attentes des

consommateurs s'intensifient et les entreprises sont confrontées à une concurrence de plus en plus vive. De la gestion des paiements à la personnalisation, en passant par le retail media, le dropship, les marketplaces et la gestion de catalogues, notre suite Mirakl offre une gamme complète de solutions pour soutenir la croissance de nos clients dans un univers de plus en plus digitalisé. »

Renforcement de nos investissements dans l'IA



En 2023, Mirakl a renforcé son leadership en matière d'IA avec l'introduction d’AMI (Artificial Mirakl Intelligence), l’intelligence artificielle de Mirakl dans l'ensemble de sa suite de solutions, augmentant ainsi l’impact business de l'IA pour nos clients :



● AMI est désormais intégrée dans Mirakl Platform, Mirakl Catalog Platform, Mirakl Target2Sell et Mirakl Ads. Représentant la prochaine génération d'intelligence artificielle au sein de la suite Mirakl, AMI garantit une amélioration drastique de la performance et une sécurité optimale de nos solutions. Les premiers cas d’usages

permettent de multiplier par 14 la vitesse de mise en ligne des catalogues, d’augmenter de 15 % le taux de conversion grâce à la personnalisation et de réduire de 90 % le temps de résolution des incidents client.



● Mirakl est le premier fournisseur de solutions SaaS de marketplace et de dropship à intégrer l'intelligence artificielle générative dans sa technologie. Grâce à une fonctionnalité développée sur l’intelligence artificielle générative, les clients de Mirakl peuvent améliorer la qualité des données et l'exhaustivité de leurs

catalogues de produits, booster le référencement et augmenter les conversions automatiquement. En s’appuyant sur des traductions assistées par l'IA, ils peuvent également étendre leur activité à de nouveaux marchés à grande échelle, en supprimant les opérations manuelles et les coûts afférents. Mirakl explore également de nouvelles fonctionnalités avec Mistral AI.

Renforcer notre prééminence dans le retail media Mirakl Ads, alimentée par l'IA, a ouvert la voie à la nouvelle génération du retail media en 2023, en s'appuyant sur le positionnement unique de Mirakl dans son écosystème pour rapprocher plus de 450 entreprises représentant près de 2 milliards de visites mensuelles sur leurs sites web, avec un réseau de plus de 100 000 vendeurs. Suite au lancement mondial de Mirakl Ads en 2023, Mirakl continue de renforcer son positionnement de leader technologique dans le domaine du retail media grâce à :

● 10 nouveaux clients en Europe et aux États-Unis ont choisi Mirakl Ads depuis septembre 2023.

● Le lancement d'un partenariat mondial avec Havas Group, créant le réseau d’acteurs indépendants du retail media le plus puissant du marché, et fournissant aux clients d’Havas un accès intégral à la suite technologique de pointe de Mirakl, au niveau mondial.

● 100 % des vendeurs ont déjà accès à Mirakl Ads directement dans leur back office.

Stimuler l'innovation dans nos solutions

En 2023, Mirakl renforce l'innovation, la fiabilité et la sécurité de sa suite de solutions :

● Lancement de plus de 340 nouvelles fonctionnalités et améliorations en 2023 sur l'ensemble de la suite, y compris le lancement de nouveaux formats comme les produits sponsorisés ou le display dans Mirakl Ads ; le lancement de Mirakl Insights au sein de Mirakl Platform ; et l'introduction de Mirakl Catalog Platform.

● Au plus fort des ventes de la Cyber Week, Mirakl a traité 65 commandes par seconde et a su répondre à la demande, en maintenant un taux de disponibilité de sa plateforme de 100 %, alors même que 2,5 milliards d'appels API (+ 56 % par rapport Mirakl atteint la rentabilité sur son activité de plateforme et enregistre une croissance de 20 % de son Revenu Récurrent Annuel (ARR) à 2022) et 34 milliards de mises à jour produits (+ 48 % par rapport à 2022) ont été enregistrés.



● Mirakl Ads et Mirakl Payout ont été déployées pour la première fois, générant des sources de revenus supplémentaires et des opportunités de monétisation essentielles pour les opérateurs.

● Finalisation de l'intégration de Target2Sell dans la suite de solutions Mirakl, offrant de nouvelles synergies, notamment avec Mirakl Ads.

● Mirakl est devenue l'une des premières entreprises tech à être certifiée ISO 22301 pour la gestion de la continuité de ses activités, s'ajoutant aux certifications existantes ISO 27001, ISO 27018, SOC 1 Type II et SOC 2 Type II et maintenant la position de Mirakl en tant que prestataire ayant les certifications de sécurité les plus poussées sur le marché.

Renforcer le leadership de Mirakl en tant que partenaire technologique de choix pour stimuler la croissance e-commerce Mirakl a renforcé son leadership technologique en lançant de nouveaux produits et en nouant des partenariats :

● Adhésion à la MACH Alliance. Mirakl renforce son engagement de longue date à construire des écosystèmes technologiques professionnels pérennes, transparents et performants, favorisant une architecture axée sur les microservices et les API.

● Lancement de Mirakl Catalog Platform, qui offre une mise en ligne plus rapide et plus flexible des catalogues des fournisseurs et fournit des outils pour collecter, contrôler et enrichir les données produits, améliorant l’efficacité opérationnelle et offrant une meilleure expérience aux consommateurs.

● Déploiement de nouveaux connecteurs pour les vendeurs via Mirakl Connect, y compris des connecteurs avec Amazon Multi-Channel Fulfillment, Adobe et Salesforce Commerce Cloud, donnant aux entreprises plus de moyens de vendre sur les places de marché et les plateformes de dropshipping Mirakl directement à partir de leur backoffice e-commerce.



Renforcer les engagements sociaux et environnementaux de Mirakl

En 2023, Mirakl a obtenu une médaille de bronze lors de sa première certification Ecovadis, obtenant un score solide de 55/100 et se positionnant dans le 61ème percentile. Cette réussite met en évidence deux points forts de notre organisation :

● Un engagement manifeste en faveur du respect des droits humains et des droits sociaux, ainsi que des normes éthiques les plus élevées dans le cadre de nos activités.

● Une avancée positive dans la prise en compte des préoccupations environnementales, puisque Mirakl est neutre en carbone depuis 2020.



Pour poursuivre et accroître ses efforts, Mirakl s'engage notamment à réduire de 30 % les émissions globales de gaz à effet de serre (GES) sur ses scopes 1 et 2 d'ici à 2027.

À propos de Mirakl

Mirakl, leader et pionnier de l’économie de plateforme, propose aux entreprises une suite unique de solutions leur permettant de transformer significativement leur e-commerce afin d'accélérer de façon durable et rentable leur croissance.

Depuis 2012, Mirakl accompagne les entreprises B2C et B2B avec la technologie la plus avancée, sécurisée et évolutive leur permettant de digitaliser leur activité et d'élargir leur offre via la marketplace ou le dropship, faciliter la gestion des catalogues et des paiements de leurs fournisseurs pour plus d'efficacité, offrir une expérience d'achat personnalisée à leurs clients, et augmenter leurs profits grâce au retail media.

Mirakl est le partenaire de choix de plus de 450 entreprises leaders dans le monde, dont Airbus, Astore by AccorHotels, Decathlon, H&M, Sonepar et Toyota Material Handling.

