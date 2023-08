Accueil Envoyer Imprimer Partager Mirakl annonce la signature d’un crédit syndiqué de 100M€ pour financer de futures acquisitions Dans le cadre de sa politique de financement, Mirakl, éditeur de solutions pour places de marché e-commerce, annonce la signature d’un crédit syndiqué inaugural de 100 millions d’euros. Ces 100 millions viendront compléter la trésorerie disponible de Mirakl suite aux levées de fonds en série D et E. Ce crédit syndiqué a été contracté auprès d’un pool de cinq prêteurs composé de BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale. Cette ligne de crédit devrait permettre à l'entreprise de réaliser des opérations de "M&A structurantes" selon les propos de Philippe Corrot, cofondateur et co-CEO de Mirakl





Cette ligne de crédit permettra d’accélérer le développement de Mirakl notamment par le biais de potentielles acquisitions. En 2022, Mirakl a annoncé le rachat de Target2Sell, le lancement de son activité Retail Media (Mirakl Ads) et de son activité de services financiers (Mirakl Payout) et a généré plus de 135 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR).



Philippe Corrot, cofondateur et co-CEO de Mirakl précise : « Cette opération de levée de fonds sous forme de dette démontre la solidité de Mirakl. Mirakl franchit ainsi une étape importante dans sa maturité financière. Grâce à cette ligne de crédit syndiqué nous allons pouvoir effectuer des opérations de M&A structurantes qui permettront de renforcer encore plus l’avance technologique de Mirakl et la performance des marketplaces de nos clients ».



Éric Heurtaux, Directeur Financier Groupe ajoute : « Nous sommes fiers de la signature de ce crédit syndiqué inaugural qui témoigne de la confiance de nos partenaires bancaires désireux d’accompagner notre stratégie long terme. Cette facilité, qui vient compléter la trésorerie de Mirakl, dispose de termes flexibles et de conditions compétitives. ».



Ce crédit syndiqué a été contracté auprès d’un pool de cinq prêteurs composé de BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale qui sont également intervenus en tant qu’arrangeurs mandatés et teneurs de livre. En outre, BNP Paribas a agi en tant que coordinateur et agent de la documentation, Natixis agit en tant qu’agent du crédit.



Pour cette opération, Mirakl a été conseillée par Redbridge Debt & Treasury Advisory en tant que conseil financier et le cabinet Bredin Prat en tant que conseil juridique. Les prêteurs ont été conseillés par Hogan Lovells.



À propos de Mirakl

Mirakl est une entreprise technologique SaaS qui permet aux entreprises du monde entier de révolutionner leur façon de vendre en ligne. La suite Mirakl permet d'accélérer la croissance e-commerce de manière rentable et pérenne grâce à ses solutions marketplace, de dropship, de gestion des catalogues vendeurs, de paiement, de personnalisation et de publicité, ainsi qu'un écosystème de vendeurs et de partenaires.La technologie primée de Mirakl est choisie par plus de 400 entreprises B2C et B2B parmi les plus réputées sur leur secteur telles Airbus, Aniel Marketplace, ASOS, Astore by AccorHotels, Carrefour, Coca Cola Hellenic, Decathlon, Galeries Lafayette, H&M Home, Leroy Merlin, Lyreco, Macy’s Inc, Maisons du Monde, Sonepar et Toyota Material Handling.

