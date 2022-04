Mirabaud renforce ses capacités en gestion de patrimoine en nommant un nouveau CEO au Moyen Orient Samir Atitallah rejoint la division Wealth Management du Groupe Mirabaud en qualité de CEO de Mirabaud Middle East Ltd.

Il sera basé à Dubaï. De cette manière, le Groupe entend continuer à renforcer son offre en gestion de patrimoine à l’international. Samir sera directement subordonné à Nicolas Mirabaud, Managing Partner de Mirabaud SCA et président du conseil d’administration de Mirabaud (Middle East) Limited.



Samir Atitallah a rejoint le Groupe Mirabaud en février 2022 et déménagera dès le mois d’avril à Dubaï. Il y dirigera les équipes locales, qui travaillent à accroître la notoriété de l’approche indépendante, personnalisée et de type ‘family office’ de la gestion de patrimoine de Mirabaud au Moyen-Orient.



La raison d’être de Mirabaud est d’offrir un service d’excellence à ses clients et de les aider à naviguer dans un monde complexe tout en veillant à ce que la finance contribue à une société meilleure et plus juste pour tous. C’est ce que fait le Groupe depuis 200 ans.



Alain Baron, Equity Partner et directeur de la gestion de patrimoine MENA du Groupe Mirabaud, a déclaré: « Je suis très heureux d’accueillir Samir sur le marché du Moyen-Orient de Mirabaud. Ce recrutement important souligne notre engagement à continuer à renforcer notre offre de gestion de patrimoine, à innover et à développer notre prochaine génération de clientèle, que ce soit à Dubaï ou Abu Dhabi. »



Au long de sa carrière, Samir Atitallah a acquis une vaste expérience dans le secteur bancaire privé et dans l’industrie du luxe. Après avoir travaillé plus de trois ans au sein du département Organisation & Stratégie du Groupe Pictet, il a été membre du Comité Exécutif de Piaget en tant que directeur de cabinet du CEO. Âgé de 35 ans, Samir Atitallah est un citoyen suisse diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne.



«Le secteur de la gestion de patrimoine vit actuellement une période de transformation, et je suis ravi d’avoir l’opportunité de rejoindre Mirabaud en raison de sa forte ambition, basée sur ses convictions et sa passion», explique Samir Atitallah. « La région du Moyen-Orient connaît une croissance rapide et je crois que nous pouvons y jouer un rôle important dans les années à venir grâce à un positionnement exclusif, une offre d’investissement sur mesure et notre proximité avec les clients. J’ai hâte de travailler avec les équipes locales, regorgeant de talents et hautement qualifiées, afin de renforcer nos partenariats avec cette clientèle exigeante et de continuer à accroître son patrimoine selon une approche responsable et axée sur le long terme. »



Et Nicolas Mirabaud, Managing Partner de Mirabaud SCA et directeur de la gestion de patrimoine du Groupe Mirabaud, d’ajouter: « Je suis très heureux que Samir nous ait rejoint en tant que CEO de Mirabaud Middle East Ltd. Son expertise en stratégie, finance et développement commercial, associée à son leadership naturel et à ses vastes connaissances de l’industrie, vont continuer à renforcer les services que nous fournissons à notre clientèle locale, avec ce mélange unique de tradition et d’innovation qui fait partie intégrante de l’ADN de Mirabaud. »



Le Groupe Mirabaud

Le Groupe Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Fort de ses quatre valeurs cardinales - Indépendance, Conviction, Responsabilité et Passion - il s’est développé au fil du temps pour constituer un groupe international proposant à ses clients des services financiers et des conseils personnalisés dans différents domaines d’activité. Il s’est spécialisé dans le Wealth Management (gestion de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de patrimoine indépendants), l’Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) ainsi que dans des services de Corporate Finance hautement spécialisés (equity research, conseil aux entreprises, marchés des capitaux et exécution).

Depuis toujours, Mirabaud s’engage fortement en matière de responsabilité et de durabilité. Cela se reflète dans ses interactions avec ses clients, ses employés et la société dans son ensemble. Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies depuis 2010, Mirabaud détient la meilleure note dans ce domaine grâce à sa gouvernance et sa stratégie globale engagée.

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, Bâle et Zurich), en Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Milan) et dans le reste du monde (Montréal, Dubaï, Abu Dhabi, Montevideo et São Paulo).

www.mirabaud.com



