Mind7 Consulting présente son offre de « Search & Analytics »

Les entreprises, et les équipes opérationnelles en particulier, font face à des volumes d’informations sans précédent. Qu’il s’agisse de leurs propres informations, procédures et outils, ou de celles provenant d’autres entités, de clients ou de fournisseurs, il est parfois difficile de s’y “retrouver” et a fortiori de reconstruire une vision globale et transverse d’un sujet. Bien exploiter l’information permet de centraliser et analyser les données disponibles et de les rendre pertinentes autour d’un sujet pour en obtenir une vue complète à 360°.



Dans ce contexte, Mind7 Consulting identifie, pour ses clients, les données et informations utiles ainsi que les cas d’utilisation pertinents. Il s’agit donc de définir la valeur de chaque donnée, la façon de l’exploiter pleinement et de la comprendre. Pour tirer profit de l’information disponible, il est nécessaire de la capter, de la recenser et d’offrir aux opérationnels des outils simples et efficaces pour retrouver, naviguer et analyser les données. C’est précisément autour de l’ensemble de ces points que s’articule l’offre de Mind7 Consulting.



Andrea ZERIAL, Directeur associé chez Mind7 Consulting « L’un des enseignements majeurs des méthodes d’amélioration réside dans l’importance d’obtenir et de comprendre les informations réelles, du terrain, avant de définir un plan d’action. Le caractère critique de la donnée est au cœur des démarches d’amélioration : c’est la source même de la performance. Notre nouvelle offre de « Search & Analytics » contribue à renforcer l’agilité de nos clients qui sont en mesure de parfaitement exploiter les informations et les données internes et externes à l’entreprise afin de mener à bien leurs opérations et plus globalement de tirer le meilleur parti du patrimoine informationnel. »



À titre d’exemple, une telle mise en œuvre peut permettre d’exploiter le contenu d’un fond documentaire, même dans le cas d’information non structurée. Le corps du document devient dès lors une source de renseignements qui peut être restituée aux utilisateurs via des écrans d’analyse, d’historique, de traçabilité… Les données disponibles deviennent ainsi accessibles, claires et analysables. Tout cela, instantanément et sur de grands volumes de données.