McDermott a conseillé Gauzy dans le cadre de l'acquisition de Vision Systems

Cette acquisition stratégique a fait suite à la réalisation par Gauzy d’une nouvelle levée de fonds de 60 millions de dollars à laquelle ont participé des actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs.

Cette acquisition fait de Gauzy un fournisseur mondial de premier plan de technologies de contrôle de la lumière, de systèmes opacifiants ainsi que de solutions ADAS.



L'équipe McDermott qui a conseillé Gauzy était composée, à Paris, de :

• David Revcolevschi, associé, Fanny Rech et Baptiste Tigaud, collaborateurs, sur les aspects corporate ;

• Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Stanislas Chenu et Nathalia Tekely, collaborateurs, en financement ;

• Côme de Saint Vincent, counsel, sur les aspects de droit fiscal.



Les associés corporate de McDermott Mark S. Selinger et Meir A. Lewittes (New York) et Gary Emmanuel (Tel Aviv), sont également intervenus sur l’opération.



Le cabinet Gornitsky & Co. est également intervenu comme conseil israélien de Gauzy avec Chaim Friedland, Yehonatan Raff, Netanel Kahane et Josh Kersner sur les aspects corporate et Idan Baki and Aryeh Goldman en financement.



