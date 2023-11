Accueil Envoyer Imprimer Partager Mangopay et Aria nouent une alliance Mangopay, fournisseur d'infrastructures de paiement dédiées aux plateformes, annonce un nouveau partenariat avec Aria, leader dans l'infrastructure de paiement différé pour les marketplaces et plateformes B2B. Cette collaboration vise à doter les places de marché B2B et les entreprises SaaS d'outils robustes et fiables, afin de gérer efficacement leurs paiements et crédits.

Avec le dynamisme croissant des places de marché B2B et de l'industrie SaaS, l'expérience de paiement joue un rôle clé dans la croissance des entreprises du secteur, au niveau national et international. L’accord entre les deux entreprises permet à Mangopay de combiner son offre de paiements modulaires avec la technologie de crédit et les solutions de prêts d’Aria.



L'offre B2B d'Aria inclut des options de paiement immédiat et différé, le versement de fonds aux vendeurs et la gestion rigoureuse des commissions des opérateurs de la place de marché, contribuant à réduire le risque de crédit et de paiement. Les acheteurs professionnels peuvent acheter des biens en recourant à la solution de paiement différé jusqu'à 90 jours, tandis que les vendeurs reçoivent le paiement lors de l'expédition des marchandises, pouvant ainsi augmenter leur volume de ventes. Cette solution offre aussi une meilleure gestion de trésorerie pour les deux parties.



Ce partenariat entre Mangopay et Aria démontre leurs capacités d’innovation dans l’instauration de nouveaux modes de paiements pour les marketplaces B2B, dont la forte croissance entraine des besoins de plus en plus complexes. En combinant une infrastructure de paiement pouvant être adaptée pour chaque place de marché avec des solutions de crédit, Mangopay et Aria permettent à leurs clients de contrôler leurs stratégies de paiement tout en facilitant l’accès au crédit commercial.



« Notre partenariat avec Aria est le dernier exemple en date de l’action de Mangopay pour l'innovation des fintechs au service des marketplaces B2B. La volonté d'Aria dans l’optimisation des paiements et des crédits B2B s'aligne parfaitement avec les ambitions de Mangopay », explique Luke Trayfoot, directeur des recettes chez Mangopay. « Notre objectif consiste à alimenter l'infrastructure et les opérations de paiement des plus importantes marketplaces au monde. Notre solution leur permet de construire, d'exploiter et de faire évoluer leur système de paiement de manière à favoriser la croissance de leur entreprise : Aria et nous sommes convaincus que les solutions de paiements se doivent d’être un élément clé de la transformation des entreprises. »



« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Mangopay, résultat d’une vision partagée et des synergies entre nos solutions respectives » a déclaré Clément Carrier, PDG d'Aria. « Ce partenariat avec un acteur majeur des marketplaces à l’international nous positionne désormais en tant que leader de l’expérience client sur ce marché. Notre collaboration illustre parfaitement l’intérêt qu’ont les fintechs à collaborer pour faciliter l’accès aux solutions de paiement essentielles au développement des plateformes en ligne. »

A propos de Mangopay

Mangopay est un allié incontournable de l'économie des plateformes grâce à son infrastructure modulaire de paiement. Créée en 2013, Mangopay accompagne plus de 2 500 plateformes et marketplaces. Conçue autour de sa solution d’e-wallet programmable, l'infrastructure end-to-end de Mangopay répond aux besoins des plateformes en matière de paiement, du pay-in au pay-out, et intègre les workflows en fonction de leur business model. En mars 2023, Mangopay a remporté le prix « Best Platform and Marketplace Provider » attribué par le jury des Merchant Payments Ecosystem Awards (MPE) pour ses solutions de pointe dédiées aux marketplaces et aux plateformes.

A propos d’Aria

Aria propose aux places de marché et plateformes B2B une infrastructure de paiement différé, permettant aux fournisseurs d'être payés en 24 heures et offrant aux acheteurs jusqu'à 60 jours pour régler leurs factures. Cette approche réduit l'intermédiation, stimule les ventes et élimine les risques liés au crédit ou au paiement pour les places de marché. Grâce à sa solution centrée sur les API, Aria offre à des plateformes leader sur le marché, comme Malt et Brigad, les outils nécessaires pour automatiser la vérification de crédit, les avances aux fournisseurs et les rapprochements des acheteurs. Se distinguant de ses concurrents, Aria facilite une expérience client personnalisable, offrant la possibilité de maintenir une cohérence de marque ou d'introduire une proposition de vente unique dans le processus transactionnel, avec l'option d'appliquer une marge sur le crédit sans l'intrusion de branding externe au moment de la vente.

