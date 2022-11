MANGOPAY acquiert Nethone pour offrir aux plateformes et aux marketplaces une solution anti-fraude MANGOPAY, infrastructure de paiement spécifique pour les plateformes, annonce l'acquisition de Nethone, entreprise spécialisée dans la détection et la prévention de la fraude via l'IA. L’objectif est de développer et d’offrir des solutions anti-fraude à destination des marketplaces.

• MANGOPAY acquiert Nethone, une solution de détection et de prévention de la fraude. L’opération financière, réalisée suite à l'acquisition d'Advent International, permet à MANGOPAY de proposer aux plateformes une solution holistique de gestion des paiements et des risques.

• Grâce à cette acquisition, les marketplaces bénéficient de capacités de détection et de lutte contre les activités frauduleuses complexes, leur permettant de créer un parcours de paiement plus sûr et à même d'augmenter les taux de conversion.

• Hubert Rachwalski von Rejchwald, CEO et cofondateur de Nethone, rejoint le comité exécutif de MANGOPAY. Nethone reste une société autonome au service des e-commerçants et des établissements financiers pour la prévention des fraudes complexes tout au long du parcours utilisateur.



MANGOPAY, infrastructure de paiement spécifique pour les plateformes, annonce l'acquisition de Nethone, entreprise spécialisée dans la détection et la prévention de la fraude via l'IA. L’objectif est de développer et d’offrir des solutions anti-fraude à destination des marketplaces. Confrontée à la recrudescence du taux de fraude en ligne, cette solution permettra à toutes les plateformes, qu’importe leur typologie, de transformer les menaces et les défis inhérents aux activités malveillantes en décisions stratégiques et profitables.



Actuellement, les marketplaces représentent plus des deux tiers des transactions de l’e-commerce mondial. Si les plateformes connaissent un succès indéniable, elles sont également une cible de choix pour les personnes malveillantes. En effet, en tant qu'intermédiaires tiers, elles sont encore plus vulnérables à la fraude que les sites e-commerce traditionnels. Afin de mieux détecter et prévenir les menaces en temps réel, et notamment prédire des schémas d'activités suspicieuses de plus en plus sophistiquées, les plateformes ont besoin de solutions adaptées et natives. À cet égard, l’acquisition de Nethone par MANGOPAY donne naissance à la première solution de prévention de la fraude conçue spécifiquement pour les besoins des plateformes et des marketplaces.



Transformer les menaces en décisions commerciales stratégiques et profitables



Alimentée via du Machine Learning, la solution développée par Nethone intègre un savant mix de données comportementales liées au hardware, aux différents softwares, au network intelligence et de la biométrie. Une approche data centric qui permet aux plateformes d’avoir tous les éléments à leur disposition pour une prise de décision éclairée, à même de sécuriser chaque point du parcours utilisateur, sur mobile comme sur ordinateur. Dans un contexte où les transactions mobiles se multiplient, la solution Nethone intègre l’analyse d’un large éventail de paramètres spécifiques aux smartphones et permet donc d’identifier avec précision les activités frauduleuses sur ces appareils particulièrement sensibles et plébiscités.



Sur la base des cas d'utilisation actuels de Nethone, et en une seule intégration, la solution :

• permet aux plateformes d’opérer dans un environnement sûr en empêchant plus de 95 % des prises de contrôle de comptes (ATO), en réduisant les faux comptes, les taux de fraude, les rétrofacturations et les transactions non autorisées ;

• soutient la croissance des entreprises en libérant le potentiel d'upsell, en augmentant les taux de conversion de 9 % et les taux d'approbation de 26 %, ainsi qu'en réduisant les faux déclins dus à des suspicions de fraude ;

• contribue à la mise en place d'une plateforme performante et évolutive sur le plan opérationnel en réduisant de 60 % le trafic examiné manuellement grâce à l'automatisation.



L'amélioration des capacités de MANGOPAY en matière d'authentification pay-in et payout, d'intégration des vendeurs, grâce à une approche “Know Your User” renforcée, permet de protéger les marketplaces contre les fraudes et les abus sophistiqués, tout en offrant aux acheteurs et aux vendeurs une expérience fluidifiée. La collaboration entre MANGOPAY et Nethone permet déjà aux plateformes d'augmenter les taux de conversion grâce à l'optimisation du scoring des transactions de paiement, à une meilleure gestion des exemptions 3DS2 et à la validation des contrôles d'identité.



“Pour réduire les activités frauduleuses il n’y a pas de secret : chaque plateforme doit avoir une connaissance approfondie de ses utilisateurs en temps réel tout au long de leur parcours client”, déclare Romain Mazeries, CEO de MANGOPAY. “Nous sommes ravis d'accueillir Nethone au sein du groupe et d’offrir un ensemble de capacités anti-fraude dédiées en plus de notre infrastructure existante. Notre mission a toujours été de fournir aux marketplaces et aux plateformes la meilleure solution afin qu'elles puissent sereinement se concentrer sur leur business. Nous venons de franchir une nouvelle étape capitale pour atteindre cet objectif", conclut-il.



"Nous sommes très heureux d'avoir Advent International comme nouvel investisseur majoritaire et, par conséquent, de rejoindre la pépite MANGOPAY", poursuit Hubert Rachwalski von Rejchwald, CEO de Nethone. "À partir de maintenant, en plus de poursuivre notre expansion conformément à notre business plan, nos équipes vont travailler sur l’énorme potentiel de synergie identifié parmi les plus de 2 500 clients actuels de MANGOPAY. En collaboration avec l’entreprise, nous allons notamment adapter notre technologie unique de Know Your User (KYU) pour offrir une solution unique et native pour les marketplace“, conclut-il.



Avec son actuel PDG et cofondateur, Hubert Rachwalski von Rejchwald, qui rejoint le comité exécutif de MANGOPAY, Nethone continuera d'offrir aux entreprises du monde entier ses solutions. La société a pour objectif de créer la meilleure plateforme anti-fraude du marché, en empêchant la fraude sur les paiements en ligne et en sécurisant l'ensemble du parcours utilisateur, de l'inscription à l'utilisation du service.



À propos de MANGOPAY

MANGOPAY est un allié incontournable de l'économie des plateformes grâce à son infrastructure unique et complète dédiée aux paiements. Créée en 2013, MANGOPAY dessert plus de 2 500 plateformes et marketplaces de premier plan. Bâti autour de sa solution d’e-wallet programmable, l'écosystème end-to-end de MANGOPAY couvre l’ensemble des besoins des plateformes en matière de paiements avec une flexibilité totale pour l’intégration et des workflows personnalisables pour chaque business model.

www.mangopay.com



À propos de Nethone

Créée en 2016, Nethone est une SaaS spécialisée dans la prévention de la fraude grâce au Machine Learning, fondée par des data scientists, des développeurs et des experts en cybersécurité. Nethone fournit aux e-commerçants et aux institutions financières les moyens de comprendre de manière holistique l'ensemble de leurs utilisateurs finaux grâce à sa technologie primée de profilage " Know Your User " (KYU). Déjà utilisée par BlaBlaCar, Farfetch, Booksy et Grover, la solution mobile native s'avère être le moyen le plus rapide et le plus rentable pour neutraliser efficacement les trois principaux risques de fraude pour les plateformes : fraude au paiement, prise de contrôle du compte et fraude amicale.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Solution de stockage de données numériques sur ADN de synthèse : Biomemory lève 5M€ : Alexander Studhalter : Private Equity pour petits budgets OnlyOne, la première fintech verte française, obtient un engagement d'investissement de 35M€ de Global Emerging Markets (GEM)