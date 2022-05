Louve Invest obtient la confirmation de son modèle de cashback pour les investisseurs en SCPI

Le spécialiste des solutions d’investissement immobilier subissait depuis son lancement une pression vindicative de la concurrence, qualifiant son intention de réduire les frais pour les épargnants d’illégale, au nom d’une prétendue égalité des épargnants devant les frais.



“Cette confirmation renforce le positionnement innovant de Louve Invest sur le marché de la distribution de SCPI et permet de clore les débats initiés par certains de nos compétiteurs qui souhaitent maintenir artificiellement des frais élevés pour les épargnants. Nous continuerons à porter nos valeurs de transparence avec des acteurs à l’ADN similaire dans le futur.”

- Clément Renault, co-fondateur et CEO de Louve Invest



Un combat pour plus de transparence pour les épargnants



Louve Invest est une fintech d’investissement locatif lancée en janvier 2021 qui propose à ses clients d’investir dans des portefeuilles immobiliers thématiques. Pour ce faire, la fintech repense totalement le mode de distribution de produits auparavant réservés aux plus aisés, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). En proposant un accompagnement complet, la startup ouvre ces placements au plus grand nombre et réduit d’environ la moitié les frais pour les clients finaux.



C’est justement cette pratique qui lui a valu les foudres de ses compétiteurs. Depuis son lancement, de nombreux conseillers en gestion de patrimoine se sont insurgés de ce modèle, et certains ont même appelé publiquement les gérants des SCPI à boycotter la jeune startup. De surcroît, certains acteurs n’ont pas hésité à qualifier cette réduction des frais d’illégale. Dans le doute, certaines sociétés de gestion ont ainsi préféré faire appel à un principe d’égalité des investisseurs pour ne pas permettre la réduction des frais de distribution à leurs investisseurs.



Aujourd’hui, Hubert de Vauplane, associé du cabinet Kramer Levin à Paris, enseignant de droit bancaire et financier à Sciences Po Paris et membre de la Commission consultative Organisation et fonctionnement du marché de l’Autorité des Marchés Financiers, confirme ce que des associations professionnelles avaient déjà validé avec Louve Invest : la légalité pour un distributeur de rembourser en partie les frais aux investisseurs en accord avec les articles 314-13 à 314-20 du RGAMF.



“Nous estimons qu’un CIF fournissant un conseil en investissement non-indépendant peut restituer à ses clients les commissions et avantages perçus. [...]. Enfin, l’idée d’une atteinte à l’égalité des porteurs [...] ne saurait résister à l’analyse juridique”

- Hubert de Vauplane, extrait du mémo réglementaire pour Louve Invest



Cette étape marque un tournant décisif dans la vie de la jeune startup qui assoit ainsi la légitimité de son modèle, et permet aux sociétés de gestion de préparer sereinement le futur de la distribution de leurs produits, la cohabitation d’acteurs traditionnels et de nouveaux acteurs digitaux étant inéluctable. Elle marque aussi une étape supplémentaire dans l’application de la réglementation.



A propos de Louve Invest

Louve Invest est une entreprise qui propose des solutions pour investir efficacement dans l’immobilier. A partir de 200€ par mois, la plateforme donne la possibilité, à tous et à faible coût, de se construire un patrimoine. Lancée en janvier 2021, Louve Invest a convaincu plusieurs centaines d'investisseurs qui ont confié plus de 30 millions d’euros à la startup. L’entreprise a aussi récemment levé plus de 2 millions d’euros pour poursuivre son développement.

LouveInvest.com