Livre Blanc | Operating Partner, une fonction devenue essentielle dans la création de valeur

Notre équipe Deloitte Financial Advisory délivre des services financiers à forte valeur ajoutée tout au long du cycle économique de nos clients. La pluralité de nos expertises, regroupées sur une seule et même plateforme, nous permet de couvrir tous les domaines clés – Corporate Finance, Transaction Services, Valuation & Modelling, Restructuring opérationnel et financier, Études d'impact économique, Litiges et arbitrages, Levées de fonds, etc. – dans le but d'optimiser la valeur à chaque étape critique de la vie d'une entreprise. Nos métiers sont également déclinés selon des axes sectoriels, régionaux et selon la nature de nos clients investisseurs (Private Equity, Corporates), permettant ainsi de tenir compte des particularités qui façonnent de manière déterminante chaque projet, chaque transaction.

I&S Adviser est la 1e entreprise française d'operating partners, des entrepreneurs aguerris qui épaulent opérationnellement les fondateurs de start-ups, PME et ETI et les aident à atteindre leurs objectifs de croissance. S'appuyant sur leurs retours d'expérience (tant leurs succès que leurs échecs), ces « have it done » s'engagent sur des résultats opérationnels et prennent des risques avec le chef d'entreprise. Fédérés sous une marque unique, les operating partners d'I&S Adviser interviennent à la demande de l'entrepreneur ou d'un fonds d'investissement, sur 4 sujets : le business staging, le développement à l'international, le check-up de l'existant et la création de business models digitaux.