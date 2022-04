Linxo renforce ses positions dans l’Open Banking et présente Linxo Connect La fintech, filiale du Groupe Crédit Agricole, affirme son leadership dans l’Open Banking avec Linxo Connect, entité B2B, qui accompagne plus de 120 leaders sectoriels en France et en Europe.

Linxo, fintech française pionnière de l’Open Banking en France, et filiale du Groupe Crédit agricole, passe à la vitesse supérieure en annonçant le lancement de Linxo Connect, activité B2B qui développe et commercialise des solutions APIs et Custom Solutions (accès aux comptes, initiation de paiement et gestion des finances personnelles). La fintech conforte ainsi la structuration de ses offres autour de ses activités B2B et B2C.



Le lancement de Linxo Connect, établissement de paiement agréé par l’ACPR sur les services 7 et 8, témoigne de la volonté de la fintech d’accélérer sa croissance sur le marché. Son offre inclut activités d’agrégation, accès aux comptes bancaires (AISP), initiation de paiement (PISP) et enrichissement des données. Elle cible une clientèle toujours plus importante. A date, Linxo Connect compte plus de 120 clients parmi lesquels LCL, BforBank, KPMG, Younited Crédit, Intuit-Quickbooks, SSP, Blank …



Expertise du marché, organisation « user-centric » (lien direct avec le consommateur final), et démarche de conformité (1er acteur certifié ISO 27001) sont les facteurs clés qui font de Linxo le leader du marché.

L’open banking répondant aux enjeux d’optimisation du parcours utilisateurs, Linxo Connect offre à ses clients un parcours sécurisé et performant.



“Le lancement de Linxo Connect est une étape structurante dans l’histoire de Linxo. Capitalisant sur l’expertise des technologies Open Banking acquise depuis 2010 et disponible directement dans l’application mobile Linxo, Linxo Connect ambitionne de mettre au service de nombreuses entreprises ce savoir-faire pour répondre à leur enjeux de performance et de vision client-centric. Nos produits APIs et Custom Solutions sont résolument industrialisés pour répondre à l’ensemble des cas d’usages de nos clients et ainsi atteindre nos ambitions fortes de croissance sur le marché de l’Open Banking et de l’Open Finance”, ponctue Bruno Van Haetsdaele, co-fondateur et Président de Linxo.



À propos de Linxo

Linxo est une filiale du groupe Crédit Agricole qui est devenu actionnaire majoritaire en 2020 via Crédit Agricole Payment Services, filiale paiements du Groupe et rassemble à ce titre les activités et l'expertise paiement, et Fireca (Fonds D'investissement Et De Recherche Du Credit Agricole).

Créé en 2010, Linxo développe et commercialise des solutions d’agrégation de comptes, d’initiation de paiements et de gestion des finances personnelles. Son activité B2B Linxo Connect, dont les services sont agréés par l’ACPR (services 7 et 8 réglementés par la Directive européenne sur les Services de Paiement n°2, dite DSP2), propose des briques API (Application Program Interface) jusqu’à des solutions complètes d’applications mobiles en marque blanche, couvrant les besoins des start-ups, fintech jusqu’aux banques, assurances et grands comptes. Ces solutions permettent de développer de nouveaux services et de nouvelles sources de revenus sur de multiples cas d’usage : gestion de budget, parcours d’octroi de crédit, comptabilité, fidélité, etc.

L’application mobile Linxo, déjà installée et utilisée par plus de 4 millions de personnes en France (en 2021), est un assistant financier intelligent, qui permet à chacun d’avoir une vue d’ensemble de ses finances et de simplifier la gestion de son argent.

La société compte plus de 130 salariés, principalement à Aix-en-Provence et dans les Villages Crédit Agricole à Paris et Sophia-Antipolis.



linxo.com

linxoconnect.com



