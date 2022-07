Libeo dévoile une nouvelle solution liée à l’encaissement client Elle rejoint ainsi le cercle restreint des fintech en Europe à pouvoir proposer le paiement de bout en bout - règlement des fournisseurs et encaissement clients - en un clic et sur une même plateforme.

Créée fin 2019, la Fintech française Libeo a conquis un réseau de 150 000 TPE-PME et cabinets de comptabilité en France et au Royaume-Uni grâce à sa solution Business to Business qui permet de centraliser ses factures, payer et se faire payer en un clic, sans avoir à renseigner d’informations bancaires. La scale-up innove à présent à travers de nouvelles fonctionnalités liées au suivi de facturation et à l’encaissement (AR, “Accounts Receivable”). Elle devient ainsi une des seules plateformes françaises à destination des TPE–PME à couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur - centralisation, paiements, suivi, encaissements et recouvrement - en un clic et sur une même interface.



Une simplicité de gestion des paiements fournisseurs et des encaissements clients de bout en bout : de la collecte au paiement, recouvrement inclus.



A travers une technologie pionnière, Libeo s’attaque au sujet clef des encaissements en France. En légère baisse grâce aux efforts de digitalisation des TPE-PME durant la période pandémique (Source: Altares), les délais de paiements menacent à nouveau les entreprises dans un contexte marqué par l’incertitude, qui remet sur le devant de la scène les problématiques financières liées aux délais d’approvisionnements et hausse du prix des matières premières.



“Avant mars 2022, la demande sur l’encaissement restait importante mais plus limitée qu'aujourd'hui. A présent, elle est devenue quasi systématique (7 demandes sur 10 de la part des prospects entrants) devant les bénéfices liés à la centralisation, le gain de temps et les impayés. La réponse que nous avons pu apporter sur le suivi de facturation et l’encaissement a été un élément crucial de notre évolution ces derniers mois” explique Pierre Dutaret, CEO et co-fondateur de Libeo, qui enregistrait 80% de croissance au premier trimestre.



Parmi les innovations majeures proposées en plus de la facturation fournisseur et le paiement de bout en bout, on retrouve :

• La centralisation et la collecte des factures clients

• L’automatisation de la relance, permettant une réduction du délai moyen d’encaissement de 32% à travers des séquences de relances adaptées

• Le rapprochement bancaire, ou la reconnaissance automatique des modalités de paiement clients, carte bancaire ou chèque

• Mais aussi la partie recouvrement et notation prédictive.



Des solutions sur-mesure et innovantes grâce à l’infrastructure technologique de Libeo



A travers cette nouvelle brique, qui réduira considérablement les délais d’encaissement, Libeo gagne son pari d’hyper simplification du parcours utilisateur qu’il réinvente entièrement à travers une technologie modulable en continu et à la demande, et une API qui rend toutes ses solutions interopérables à la quasi-totalité des interfaces de gestion financières déjà existantes.



La fintech offre ainsi une expérience de paiement nouvelle qui permet de se libérer un temps précieux au quotidien - de 2 à 4 journées en moins par mois dédiée à la collecte, à la relance et au paiement- mais aussi de s’adapter aux nouvelles réglementations des pouvoirs publics et notamment à la facturation digitale rendue obligatoire dès 2024. Un accompagnement crucial pour les TPE-PME, qui jusqu’alors continuaient de rencontrer de nombreuses difficultés quotidiennes de gestion financière, mais aussi une façon de se rapprocher de son ambition de première communauté Business to Business construite autour du paiement et de super-app financière.



À propos de Libeo

Libeo est une communauté d'entreprises permettant aux dirigeants de TPE-PME, directeurs financiers et experts-comptables de centraliser leurs factures, payer et se faire payer de manière simple, en un clic et sans IBAN, sans avoir à se connecter à leur banque. La solution se synchronise avec tous les logiciels comptables et toutes les banques du marché. Libeo bénéficie du programme de R&D Horizon 2020 de l’UE (convention n°876518).

www.libeo.io



