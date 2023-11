Levenue lève 8M€ auprès de Truffle Capital et signe l'acquisition de Cake avant son arrivée en France en 2024

Nous avons conçu Levenue comme une plateforme où les entrepreneurs et les investisseurs peuvent se connecter, favorisant ainsi la croissance des entreprises avec des revenus récurrents. Avec plus de 300 millions

d'euros de financement déployés en seulement deux ans, nous avons confirmé la forte demande pour une telle plateforme auprès des deux parties.”

“L’acquisition de Cake a été motivée par notre engagement continu à améliorer nos offres et à renforcer la transparence pour nos utilisateurs.”

Les fondateurs d’entreprises qui génèrent des revenus récurrents ont besoin de nouvelles solutions pour accompagner leur croissance. La complexité, le temps et les efforts nécessaires pour financer les entreprises par les moyens traditionnels peuvent nuire à l'entreprise du fait de la dispersion des efforts des fondateurs, qui peut parfois mener à leur perte. Nous croyons fermement en la mission de Levenue qui consiste à rendre simple, transparente et rapide l'utilisation par les fondateurs de leur principal actif, leurs revenus récurrents, afin d'accélérer la croissance de leur entreprise de la manière la plus agile possible".

La mission de Cake et de Levenue a toujours été d'apporter des solutions transparentes. Aujourd'hui, cette mission est devenue bien plus importante que ce que nous avions imaginé au début de notre aventure. Remettre en question la façon dont les entreprises sont financées et évaluées est un objectif que nos deux équipes partagent."

Levenue redéfinit la manière dont les entreprises avec un modèle de revenus récurrents sont financées. Au lieu de lever du capital en diluant les parts et le contrôle des fondateurs sur leur entreprise, ces entreprises peuvent utiliser leurs revenus futurs comme garantie pour obtenir un financement.Depuis son lancement en 2021, la plateforme Levenue a permis le financement de plus de 300 millions d'euros par des investisseurs pour des entreprises générant des revenus récurrents.Ces sociétés bénéficient également de la rapidité du processus de financement de Levenue. L’analyse de chacune d’entre elles s'effectue en moins de 48 heures, et les fonds sont disponibles dans un délai de trois jours après leur mise en ligne sur la plateforme de revenue-based financing. Levenue effectue une analyse basée sur la transparence et l’impartialité; le moteur de qualification de Levenue intègre des milliers de données et de critères objectifs, incluant les revenus, les informations comptables et les données bancaires, dans le but d'éliminer tout risque de biais décisionnel.Avec l’acquisition de Cake, entreprise reconnue pour sa technologie innovante d'open banking et d’enrichissement des données, Levenue renforce son modèle en améliorant l’analyse de chaque transaction bancaire. L’objectif est, notamment, de reconstituer un compte de résultat exhaustif en temps réel. L’intégration de la technologie de Cake permet à Levenue d’affiner les analyses de risque, d’accélérer les prises de décisions et de réduire sensiblement le risque pour les investisseurs.Une ambition de développement à travers l'EuropeLevenue est actif dans 12 pays en Europe avec un modèle déjà rentable. L’entreprise a vu ses effectifs multipliés par trois en 12 mois. En intégrant des méthodes d’intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dans ses solutions, Levenue a pu rapidement développer ses activités tout en maintenant une efficacité opérationnelle optimale. Lors de sa prochaine phase d’expansion, Levenue, avec le soutien de l'expertise et du réseau Fintech de Truffle Capital, prévoit d'étendre ses opérations dans toute l'Union Européenne et d’enrichir son offre. Cette expansion inclura le lancement en France au début de l'année 2024, marquant une étape clé dans l'élargissement de son activité.Benjamin Rieder, PDG et cofondateur de Levenue: "Patrick Lord, associé principal de Truffle Capital, commente : "Davy Kestens, PDG de Cake, commente : "*Levenue est actuellement opérationnel en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Irlande, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.Levenue est la plus grande plateforme européenne de revenue-based financing. Elle a pour mission de créer un modèle de financement plus transparent qui connecte les entrepreneurs et les investisseurs. Les entreprises peuvent “vendre”, via Levenue, une partie de leurs futurs revenus ou abonnements à des investisseurs institutionnels, et recevoir en échange un financement immédiat sans dilution de capital. Levenue est actuellement opérationnel dans 12 pays européens et a permis aux investisseurs de financer environ 300 millions d’euros depuis son lancement en 2021.Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, spécialisée dans les technologies de rupture des secteurs IT (Fintech et Insurtech) et des Sciences de la Vie (Medtech et Biotech). Truffle Capital a pour mission d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain. Présidée par Patrick Kron et dirigée par le Docteur Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, Co-fondateurs et Directeurs Généraux, Truffle Capital gère 500 M€ d’actifs. Elle a levé plus de 1,1 Md€ depuis sa création et a accompagné plus de 120entreprises dans les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie.