Les dirigeants français confiants dans la croissance, mais réalistes face aux enjeux technologiques

Cylance annonce une nouvelle levée de fonds de 120 millions de dollars







Cylance Inc., éditeur révolutionnant la protection des postes de travail et des serveurs contre les cyberattaques grâce à l’intelligence artificielle, annonce avoir obtenu un financement de 120 millions de dollars auprès de fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et comprenant d’autres investisseurs. Ce financement permettra à Cylance de poursuivre son expansion mondiale dont le rythme est élevé, et de continuer à élargir son portefeuille de solutions de cybersécurité.







Cylance a développé la première solution de sécurité des endpoints, prédictive, utilisant le machine learning. Cette innovation de premier plan dans le monde de la cybersécurité a permis à Cylance de croître de manière exponentielle depuis la mise en commercialisation de son premier produit, CylanceProtect. A travers cette solution, Cylance démontre qu’il est possible de protéger les utilisateurs contre les cyberattaques inconnues.



Selon un récent rapport de SE Labs, grâce à « l’avantage prédictif » de Cylance, les entreprises peuvent prémunir leurs postes de travail contre les menaces qui ne verront le jour que dans plusieurs années. Depuis la création de la société, son approche basée sur le machine learning a permis de parer les attaques en moyenne 25 mois avant leur lancement et de dispenser de nombreux RSSI de jours et nuits de gestion de crises suite à des incidents de cybersécurité.







De plus, un récent comparatif du Laboratoire NSS Labs montre que Cylance délivre la plus grande efficacité en matière de prévention des attaques avec une accuité de prévention de 99% des attaques connues et inconnues. À ce jour, Cylance a empêché plus de 23 millions d’attaques dans le monde entier, dont plus de 4 millions d’attaques non identifiées au préalable. Les attaques bloquées comprennent des menaces connues et inconnues telles que les ransomware, les codes malveillants exploitant les failles de sécurité et les attaques mémoire, sans fichiers, par script et « living off the land ».







Stuart McClure, CEO de Cylance explique : « Cylance a démontré que l’intelligence artificielle constitue une défense contre les problèmes de cybersécurité qui étaient impossibles à maîtriser auparavant. Grâce à l’utilisation la plus avancée de l’intelligence artificielle dans la sécurité des endpoints, les produits de Cylance apprennent de manière continue et s’améliorent au fil du temps. Ils permettent ainsi aux clients d’atteindre un état de « prévention permanente » sur leurs postes de travail, serveurs ou encore leurs IoT ».







Ce nouveau financement dynamisera le marketing, les ventes et le développement de l’entreprise pour accroître ses parts de marché, étendre encore plus son empreinte en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique et élargir ses offres de produits.







Viral Patel, directeur général de Blackstone Tactical Opportunities, déclare : « Blackstone a cru très tôt à l’approche de Cylance et à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour prévenir les problèmes les plus difficiles auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui : les cyberattaques qui perturbent leur fonctionnement et compromettent leur réputation ».







Dave Johnson, conseiller principal pour Blackstone, ajoute : « Participer au financement d’une société qui contribue à renverser la tendance contre une très grave menace pesant sur les entreprises du monde entier constitue pour nous une opportunité unique ».







Brian Robins, directeur financier de Cylance conclut : « Avec un CA annuel dépassant 130 millions de dollars pour l’exercice 2018, une croissance supérieure à 90 % sur 12 mois et plus de 4 000 clients, dont plus de 20 % de Fortune 500, nous avons fait la preuve de notre réussite, de notre évolutivité et de notre attrait. Nous sommes honorés de voir Blackstone Tactical Opportunities renforcer son engagement vis-à-vis de Cylance en menant ce cycle de financement. Cet investissement épaule notre stratégie de croissance et nous permettra de continuer sur la voie d’une trésorerie positive. »







À propos de Blackstone



Blackstone est une des principales sociétés de financement mondiales. Nous créons un impact économique positif et une rentabilité à long terme pour nos investisseurs, pour les entreprises dans lesquelles nous investissons et pour les communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous le faisons en employant des personnes extraordinaires et en utilisant des capitaux flexibles qui aident les entreprises à résoudre leurs problèmes. Nos activités de gestion d’actifs portent sur 450 milliards de dollars et comprennent des véhicules d’investissement axés sur les capitaux privés, l’immobilier, la dette et les participations publiques, les crédits spéculatifs, les actifs réels et les fonds secondaires à l’échelle mondiale.



À propos de Cylance Inc.



Cylance est la première entreprise à avoir utilisé l’intelligence artificielle, l’algorithmique et le « machine learning » dans le domaine de la cyber sécurité pour prévenir et bloquer les menaces les plus avancées. Conçue autour d’un processus d’analyse prédictive révolutionnaire, la plateforme d’intelligence artificielle de Cylance sert de base à des produits de sécurité novateurs, adaptés aux vecteurs d’attaque critiques. CylancePROTECT est le produit phare de l’éditeur. Il distingue rapidement et précisément les événements bénins des réelles menaces et empêche les codes malveillants de s’exécuter sur les systèmes ciblés. L’intelligence artificielle permet une compréhension unique de la mentalité des attaquants, Cylance offre une technologie et des services véritablement prédictifs et préventifs contre les menaces les plus avancées.



