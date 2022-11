Les 7 plus grands cabinets d'audit-conseil lancent La Grande Question, une consultation inédite dédiée à la jeunesse Lancement de La Grande Question, une consultation nationale auprès des jeunes sur leurs aspirations et leurs idées pour le secteur de l’audit-conseil.

Les 7 grands cabinets d’audit conseil - BDO, Deloitte, EY, Grand Thornton, KPMG, Mazars et PWC – réunis au sein de la F3P (Fédération Française des Firmes Pluridisciplinaires), lancent la Grande Question, une consultation nationale adressée aux jeunes pour recueillir leurs aspirations et leurs idées concernant les cabinets d’audit-conseil. A l’heure où le monde du travail connaît de nombreux bouleversements, la jeune génération – étudiants, jeunes diplômés, néo-actifs - est au centre de toutes les attentions.



7 grands cabinets mobilisés pour relever les défis que lance la jeunesse



Lancée officiellement aujourd’hui avec la mise en ligne de la plateforme www.la-grande-question.fr et une campagne sur les réseaux sociaux, cette consultation se déroulera jusqu’au 15 janvier 2023, avant une restitution des enseignements au printemps 2023.



Quelle place l’engagement en faveur du climat occupe-t-il ? Comment faire rimer l’épanouissement professionnel avec inclusion, diversité et flexibilité ? Quelles évolutions sont attendues en priorité des cabinets d’audit-conseil ? Autant d’interrogations pour faire vivre le débat et le partage des idées de la jeune génération.



Tout comme le monde du travail connaît ses mutations, les attentes des jeunes étudiants et actifs évoluent rapidement et viennent bouleverser les codes du monde du travail. De nouveaux enjeux, à l’image de la quête de sens ou des engagements sociétaux et environnementaux des entreprises, viennent se greffer aux critères de choix déjà présents auparavant tels que la rémunération ou les responsabilités.



Climat, flexibilité, inclusion, etc., une consultation qui adresse les grands défis sociétaux pour les jeunes Dans l’optique de recueillir un maximum de réponses, La Grande Question porte sur une interrogation centrale, qui constitue le fil conducteur de cette consultation. Une question ouverte, libellée ainsi :



« Comment rendre les cabinets d’audit-conseil plus inspirants et attractifs pour les nouvelles générations ? »



Plusieurs sous-questions déclinent la question principale en se focalisant sur des thématiques qui correspondent aux attentes fondamentales de la jeunesse : sens et impact de son métier, valeur de l’expérience et de la formation, lutte contre les inégalités, rôle dans la société, responsabilité des collaborateurs, inclusion, conditions de travail, etc... Une place toute particulière est également donnée à la responsabilité sociétale et environnementale des cabinets, qui sont mobilisés et engagés au quotidien au sein de leurs organisations comme dans la société.



Il sera possible pour l’ensemble des répondants de formuler leurs propres suggestions, mais aussi de réagir aux autres contributions, un format vivant et interactif qui permet aux jeunes de dialoguer à la fois avec les cabinets d’audit-conseil, mais également avec d’autres actifs ou étudiants.



Une dynamique collégiale d’écoute afin de mieux inspirer et engager les jeunes générations pour l’avenir « À travers cette consultation menée de façon collégiale et inédite, nous voulons nous inscrire ensemble dans une démarche collective pour recueillir les attentes des nouvelles générations, sur le marché de l’emploi et au sein de nos collaborateurs, pour continuer d’avancer avec eux et pour eux. Et faire de nos cabinets d’audit-conseil des terrains et modèles de développement et d’épanouissement professionnels et personnels. » précise Sami Rahal, président de la F3P qui porte ce dispositif.



Les prochains rendez-vous

La consultation se tiendra du 15 novembre 2022 au 15 janvier 2023 et sera relayée par les 7 cabinets investis dans l’opération auprès des Grandes Écoles de Commerce et d’ingénieurs et des Universités. Après le recueil et l’analyse des données, une synthèse sera présentée au printemps 2023.



La consultation est accessible ici : www.la-grande-question.fr



A propos de la Fédération Française des Firmes Pluridisciplinaires (F3P)

La Fédération Française des Firmes Pluridisciplinaires (F3P) est une association Loi 1901 créée en 2017, qui rassemble des professionnels exerçant des activités de conseil pluridisciplinaires et exerçant de façon substantielle au moins 3 activités : commissariat aux comptes, conseil juridique et fiscal, expertise comptable et consulting. Elle vise à renforcer le tissu économique français et en assurer la compétitivité, à travers l’adaptation des entités juridiques de contrôle et des institutions. Les entreprises membres appartiennent impérativement à une organisation internationale présente dans plus de 50 pays et animent en France une activité intégrée pluridisciplinaire employant plus de 1000 salariés. La F3P rassemble : BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars et PwC. Ces réseaux emploient aujourd’hui 40 000 personnes en France et réalisent un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.

Pour en savoir plus : https://f3p-association.fr



