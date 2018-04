Le management de transition, une source de réduction des coûts pour les entreprises

Leur expertise reconnue, leur disponibilité immédiate, leur flexibilité et leur rentabilité font des profils d’intérim managers des ressources de plus en plus recherchés. C’est ainsi que la Fédération nationale du Management de Transition, note que le nombre d’intérim managers en mission a augmenté de plus de 17 % en 2017 dans notre pays.



Les entreprises sont de plus en plus décidées à faire appel aux managers de transition chaque année, en situations exceptionnelles. Une enquête Robert Half menée en 2016 confirmait déjà cette tendance : 82 % des directeurs financiers français ont l’intention d’engager un manager de transition, et ce pour des types de missions variés.



Selon l’enquête, les directeurs financiers indiquent que le niveau de qualité apporté par le management de transition est un critère prépondérant chez les entreprises en recherche d’excellence opérationnelle. Elles le considèrent comme un investissement profitable : 78 % des directeurs financiers français pensent qu’il est rentable de travailler avec des managers de transition et 76 % considèrent que cela crée des gains d’efficacité.



Dany El Jallad, manager de la division Management Resources chez Robert Half, commente ces résultats : « Dans une économie concurrentielle, la rapidité est un facteur de différenciation capital. Dans le cas d’un engagement fixe, il convient en général de prévoir un temps d’adaptation assez long. À l’inverse, la période de rodage d’un manager de transition est souvent courte, ce qui lui permet de se consacrer rapidement à la réalisation des priorités stratégiques de l’entreprise. Le rôle du manager de transition ne se réduit pas non plus à une mission de consultant. Les managers intérimaires ne prodiguent pas seulement des conseils, mais font partie intégrante de l’organisation et participent de manière proactive à l’élaboration de solutions. Les connaissances apportées à l’entreprise par les managers de transition conservent en outre toute leur valeur après leur départ. Il n’est donc pas étonnant que de plus en plus d’entreprises optent pour cette solution. »



Réorganisation interne pour soutenir la croissance



C’est parce que le marché du management de transition se développe fortement que Robert Half se réorganise, l’objectif est de soutenir la croissance affichée depuis près de 2 ans. Ce nouveau management de proximité vise à confirmer l’engagement du cabinet auprès des clients qui font appel à des cadres expérimentés pour mener à bien des missions cruciales au sein de leurs organisations.



La marque Management Resources est désormais sous la responsabilité de : Gaelle Marre, pour les bureaux de Saint Denis, Versailles et Massy, Aurélia Defoug, le bureau de Paris-La Défense, Aurélia Pavillon pour le bureau d’Aix-en-Provence et Marina Chene pour le bureau de Lyon.



« Robert Half France souhaite accompagner l’élan que connaît l’activité, tant du côté des clients que des candidats. Le besoin d’agilité et de flexibilité des entreprises, font du management de transition un vecteur porteur, que notre groupe souhaite amplement valoriser », précise Olivier Gélis, directeur général de Robert Half France.



* Chiffres 2016 - 200 CFO et directeurs financiers français interrogés.



