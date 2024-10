VC : La Commission Européenne crée un "réseau d'investisseurs de confiance"

La Commission a lancé ce 21 octobre 2024, un réseau d'investisseurs de confiance réunissant un groupe d'investisseurs prêts à co-investir avec l'UE dans des entreprises innovantes de haute technologie en Europe. L'investissement de l'Union provient du Fonds du Conseil européen de l'innovation (CEI), qui fait partie du programme de recherche et d'innovation de l'UE Horizon Europe.



Le premier groupe comprend 71 investisseurs de toute l'Europe, dont des fonds de capital-risque, des banques publiques d'investissement, des fondations et des fonds de capital-investissement d'entreprises. Ces investisseurs représentent collectivement plus de 90 milliards d'euros d'actifs, ce qui fait de ce réseau une initiative clé pour mobiliser des capitaux dans le secteur européen de la haute technologie.



À la suite de réunions préparatoires avec des investisseurs qui se sont tenues au début de l'année, Iliana Ivanova, commissaire chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse, a officiellement lancé le réseau lors d'un événement à Athènes. Les participants se sont engagés par la signature de la charte du réseau d'investisseurs de confiance, qui définit des valeurs communes pour la création d'entreprises en Europe, et en faveur d'un co-investissement avec le Fonds du CEI. Les membres du réseau travailleront en coopération, avec le soutien du CEI, dans le but de stimuler l'investissement et d'échanger leurs bonnes pratiques en matière d'investissement dans le secteur de la deep tech.



Le lancement du réseau répond à la nécessité d'accroître le financement de ces entreprises pour qu'elles se développent en Europe. Il jette les bases sur lesquelles se poursuivra leur développement en 2025, conformément aux orientations politiques de la prochaine Commission.



Il souligne l'importance croissante du Fonds du CEI, qui a déjà investi près d'un milliard d'euros dans 251 jeunes entreprises parmi les plus prometteuses d'Europe. Le Fonds du CEI a attiré plus de 4 milliards d'euros de co-investissements provenant d'environ un millier d'investisseurs, mobilisant ainsi plus de 4 euros pour chaque euro investi. Le réseau d'investisseurs de confiance renforcera encore ces co-investissements et permettra aux entreprises des domaines technologiques critiques d'accéder aux investissements à plus grande échelle dont elles ont besoin pour être compétitives au niveau mondial.



Ce lancement a eu lieu dans le cadre du premier sommet du CEI consacré aux scale-ups (Scaling Summit), qui réunissait pour la première fois 120 entreprises, sélectionnées au sein du portefeuille du CEI et dans des programmes nationaux, susceptibles de se développer et de devenir des champions mondiaux dans leurs domaines. 72 de ces entreprises sont venues s'ajouter aujourd'hui aux 48 membres déjà inscrits au club de scale-ups du CEI. Le CEI fournit un soutien sur mesure aux membres de ce club afin de faire de 20 % d'entre eux des licornes, c'est-à-dire des entreprises dont la valeur est supérieure à 1 milliard d'euros. Collectivement, ces entreprises membres ont levé plus de 73 millions d'euros à ce jour, des cycles de financement supplémentaires étant prévus prochainement.