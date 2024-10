Fungiball un pré-seed à 2,2 millions avant le lancement en accès gratuit ?

Joli Pré-Seed pour Fungiball, le jeune Fantasy Game basé sur l'univers du tennis. L'entreprise fondée il y a deux ans et demi par Jean Matias et Romain Boudré, vient donc d'opérer officiellement sa première levée de fonds et est désormais soutenue par un pool d'investisseurs privés avec le soutien de Cliff Capital et de Bpifrance.

" Il y a deux idées sous-jacente à la création de ce Fantasy Game : créer le jeu le plus immersif pour les fans de tennis, donc fédérer une communauté et aussi permettre de récompenser les joueurs de tennis qui ont prêté leur image au jeu. Aujourd'hui, dans le circuit, tous ceux qui sont dans les 250 premiers du classement ATP, ont souvent des difficultés à en vivre. Au final, nous redistribuons 30 % de notre CA aux joueurs de tennis "relate Jean Matias co-fondateur du jeu Web3.



Aujourd'hui, deux grands joueurs de tennis Daniil Medvedev et Alexander Zverev sont déjà devenus les ambassadeurs officiels de Fungiball. L'entreprise dont le siège est à Tours mais est en fait basée à Paris (7 salariés), rassemble déjà 5000 inscrits pour 500 joueurs réguliers. Avec le lancement du jeu gratuit dans une quinzaine de jours, Fungiball vise 10 à 15 000 utilisateurs d'ici à la fin 2025. "Il n'y a pas vraiment de limite à termes puisque notre objectif est de devenir une plateforme 100 % dédiée au tennis avec une forte partie dédiée au contenu avec aussi le lancement d'une application fin 2025".



Jusqu'ici pour jouer, il fallait acheter des cartes pour participer à des tournois. Avec le mode "free-to-play", les adeptes pourront jouer avec des cartes qui n'ont pas vraiment de valeur à la base mais qui leur permettront de remporter des récompenses en cas de victoires : cartes virtuelles avec une valeur, raquettes dédicacées, places pour assister à des matchs...



Le premier accord avec les champions Daniil Medvedev et Alexander Zverev a signé le début d'un mouvement de plus grande ampleur pour la startup. Depuis, elle a conclu un partenariat de 5 ans avec la Winners Alliance, filiale commerciale de la PTPA (Professional Tennis Players Association), fondée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil, ainsi qu’une collaboration avec la marque française, Le Coq Sportif.

" Nous sommes déjà en négociations avec d'autres marques et aussi, d'autres joueurs. Notre objectif sera en 2025 d'aller chercher d'autres fonds pour fédérer encore plus de joueurs de tennis. (...) Aujourd'hui, on peut même se prévaloir d'être le seul jeu que ce soit Web2 ou Web3, immersif, dédié au tennis avec autant de licences. Nous avons plus de 300 joueurs de tennis sous licence grâce à la Winners Alliance d'ailleurs. "

C'est d'ailleurs via ce partenariat que Fungiball a la licence pour le joueur français Ugo Humbert ou d'autres joueurs du Top 100.



AL ALLAIN