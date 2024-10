Spendesk lance sa solution Procurement

« Spendesk a toujours été à la pointe de l'innovation en matière de gestion des dépenses et le lancement de cette solution de gestions des achats réaffirme notre volonté de continuer à développer des solutions répondant aux besoins des PME à travers l’Europe, tout en favorisant des pratiques d'achat plus intelligentes.

Le processus d'achat est essentiel au bon fonctionnement d'une entreprise, mais il est souvent source d'inefficacité et de frustration. Avec notre solution Procurement, nos clients sont en mesure d'unifier la gestion des dépenses et des achats au sein d’un flux de travail unique, améliorant ainsi la collaboration interne et diminuant les difficultés liées aux achats, tant pour les collaborateurs, que pour les équipes finance, achats, juridique et informatique. Grâce à une visibilité en temps réel du processus, les entreprises sont en mesure de prendre des décisions plus éclairées et rapides en matière d’achats et de rationaliser la gestion des fournisseurs pour réaliser des économies significatives ».





La solution Procurement est conçue pour s’intégrer parfaitement aux outils de gestion des dépenses existants de Spendesk, offrant aux entreprises une visibilité et un contrôle total de toutes les dépenses opérationnelles. Elle peut également être connectée à Slack.