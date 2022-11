Le Top ETF à acheter lorsque le marché plonge Il n'y a pas à dire, l'année a été très mauvaise pour Wall Street et les investisseurs ordinaires. L'indice général S&P 500 (^GSPC -0,61%) a enregistré son pire rendement semestriel depuis 1970, tandis que le Nasdaq Composite (^IXIC), qui dépend de la technologie, a perdu environ un tiers de sa valeur.





L'incertitude, la volatilité et la rapidité des mouvements baissiers pendant les marchés baissiers peuvent effrayer les investisseurs particuliers et mettre à l'épreuve leur détermination à rester sur place. Mais l'histoire montre aussi que c'est un moment incroyable pour faire du shopping. Notre rédactrice, Élodie Sagon, s'est entretenue avec des experts dans ce domaine et a découvert que toutes les corrections boursières et tous les marchés baissiers de l'histoire ont finalement été effacés par un marché haussier.



Néanmoins, l'achat d'actions individuelles peut ne pas être aussi agréable à court terme, en raison de la volatilité accrue. C'est là que les fonds négociés en bourse (FNB) entrent en jeu.



Un Top ETF détient un panier de titres qui permet aux investisseurs de cibler des stratégies, des industries, des secteurs ou des indices spécifiques. En contrepartie du paiement d'un ratio de dépenses annuel, qui couvre des coûts tels que les frais de gestion du fonds, un FNB offre aux investisseurs la diversification qu'ils souhaitent d'un simple clic.



Le Top ETF, dans une condition de marché en chute libre



FNB Vanguard S&P 500

Le premier FNB à acheter sans hésitation lorsque le marché plonge est le FNB Vanguard S&P 500 (VOO -0,54%). Ce FNB tente de reproduire fidèlement les mouvements quotidiens de l'indice de référence S&P 500.



Presque tous les gestionnaires de fonds ont pour objectif de dépasser le rendement de l'indice S&P 500. Cependant, le simple fait d'égaler le rendement total de l'indice S&P 500 sur une longue période peut rendre un investisseur riche.



Chaque année, la société d'analyse de marché Crestmont Research publie des données qui examinent les rendements totaux sur 20 ans, y compris les dividendes versés, pour le S&P 500, et exprime ces rendements totaux sous forme de moyenne annuelle. Les données de Crestmont ont compilé le rendement annuel moyen pour 103 années finissantes et ont révélé que les investisseurs auraient gagné de l'argent dans 103 des 103 périodes de 20 ans glissants. En d'autres termes, le moment où vous achetez importe beaucoup moins que la durée de détention. Selon l'histoire, il est presque garanti que vous gagnerez de l'argent si vous achetez un indice de référence du S&P 500, comme le Vanguard S&P 500 Top ETF, et le conservez pendant 20 ans.



Le SPDR S&P 500 Top ETF a un ratio de dépenses nettes de 0,09 %. Cela signifie que les investisseurs perdront 0,90 € de chaque tranche de 1 000 € qu'ils investissent dans le "SPY" en frais. En comparaison, le FNB Vanguard S&P 500 a un ratio de frais net de seulement 0,03 %, soit 0,30 € pour chaque tranche de 1 000 € investie. Si vous investissez beaucoup dans un indice de suivi de l'indice S&P 500, ce dernier peut vous faire économiser beaucoup de frais tout en offrant des résultats identiques.



En outre, n'oubliez pas que l'indice



FNB iShares Russell 2000 Growth

Le deuxième FNB de premier ordre que les investisseurs peuvent acheter en ce moment alors que le marché plonge est le FNB iShares Russell 2000 Growth (IWO -0,31 %).



À bien des égards, le iShares Russell 2000 Growth Top ETF représente tout ce que les investisseurs semblent éviter comme la peste en ce moment. Il s'agit d'un indice regroupant plus de 1 100 actions de petite capitalisation qui devraient croître à un rythme plus rapide que leurs homologues dans un avenir prévisible. Presque tout ce qui a trait à la "croissance" et aux "actions de petite capitalisation" a été mis à mal en 2022 en raison des inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt et à son incidence sur l'accès aux capitaux.



Mais il existe de nombreuses raisons d'être optimiste et de considérer ETF iShares Russell 2000 Growth comme un jeu contrariant à la hausse. Pour commencer, les valeurs de croissance ont historiquement surpassé les valeurs de rendement pendant les périodes de faiblesse économique. Bien que les actions de valeur aient l'avantage en termes de rendement annuel moyen sur le très long terme, les actions de croissance ont le dessus lorsque l'économie faiblit.



En outre, les actions de petite capitalisation ont tendance à donner le meilleur d'elles-mêmes durant les premiers stades d'un marché haussier et la reprise initiale de l'économie. Bien que nous n'en soyons manifestement pas encore là, prévoir quand le marché boursier atteindra son niveau le plus bas ou quand l'économie atteindra son point bas est un exercice qu'il vaut mieux laisser au recul. Les actions de petite capitalisation ayant été durement touchées en 2022, elles ont toutes les chances de rebondir fortement en 2023 et/ou 2024.



Si les petites capitalisations sont généralement des investissements plus risqués que les grandes et moyennes capitalisations, le fait de répartir l'argent du fonds sur 1 115 positions réduit considérablement le risque de détenir des participations dans des entreprises qui n'ont pas fait leurs preuves, mais qui pourraient changer la donne.



Enfin, le rendement modeste de 0,46 % du FNB iShares Russell 2000 Growth couvre largement son ratio de frais net de 0,23 %.



FNB Vanguard Dividend Appreciation

Le troisième et dernier meilleur FNB à acheter lorsque le marché plonge est le FNB Vanguard Dividend Appreciation (VIG 0,14 %).



Comme son nom l'indique, le Vanguard Dividend Appreciation ETF achète des sociétés qui ont un historique de croissance de leurs paiements au fil du temps. Plus précisément, ce FNB cherche à suivre la performance de l'indice S&P U.S. Dividend Growers.



Une raison d'acheter en toute confiance le Vanguard Dividend Appreciation ETF est l'historique des actions à dividendes sur de longues périodes. En 2013, J.P. Morgan Asset Management a publié un rapport qui comparait la performance des entreprises qui ont commencé à verser des dividendes et qui les ont fait croître à celle des actions qui n'ont pas versé de dividendes sur une période de 40 ans (1972-2012). Les actions qui versent des dividendes ont généré un rendement annuel moyen de 9,5 % sur quatre décennies, ce qui a fait le tour des actions qui ne versent pas de dividendes (rendement annualisé de 1,6 %).



Outre la surperformance historique des actions à revenu, les sociétés qui versent un dividende régulier à leurs actionnaires sont presque toujours rentables et ont fait leurs preuves. Cela signifie que les investisseurs n'ont pas à s'inquiéter de ces sociétés lorsque surviennent les inévitables récessions.



La diversification est une autre raison de croire que le Vanguard Dividend Appreciation ETF vous rendra plus riche au fil du temps. Le fonds détient 289 actions d'une valeur marchande médiane de 143,9 milliards de euros, au 31 août 2022. Comme les périodes d'expansion économique durent beaucoup plus longtemps que les récessions et les marchés baissiers, les sociétés détenues par ce FNB sont bien placées pour profiter d'une économie américaine et mondiale en expansion.



Enfin, vous n'aurez pas à débourser beaucoup d'argent pour cette diversification. Le FNB Vanguard Dividend Appreciation a un ratio de dépenses nettes de 0,06 %. En comparaison, son rendement est de 1,93 %, soit 41 points de base de plus que le rendement que vous obtiendriez en détenant le SPDR S&P 500 ETF.



Si vous êtes un nouvel investisseur. Comment acheter le Top ETF



- Évaluez le montant que vous êtes prêt à investir

Il est préférable d'imaginer à l'avance une situation dans laquelle vous perdrez tout cet argent. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas une catastrophe pour votre budget, vous pouvez essayer.

Considérez le temps que vous êtes prêt à consacrer

Si vous êtes prêt à suivre une formation, à vous plonger dans le sujet et à surveiller constamment le marché boursier, vous pouvez essayer de négocier par vous-même.

- Choisir une stratégie et des actifs

Une stratégie est un ensemble de paramètres d'investissement qui déterminent votre style d'investissement : les instruments que vous choisissez, le rendement que vous attendez et les pertes que vous êtes prêt à subir, la durée pendant laquelle vous prévoyez d'investir et la fréquence à laquelle vous êtes prêt à négocier.

- Trouver une société intermédiaire



Nous vous comprenons parfaitement et nous comprenons votre désarroi. Top ETF est sujet nécessite en effet un regard attentif, une approche particulière et des connaissances approfondies. Mais comme dans toute entreprise, tout vient avec l'expérience. Essayez, approfondissez et apprenez.



Et pour rendre l'apprentissage moins difficile, il est préférable de l'alterner avec des activités qui vous font du bien. Il peut s'agir de danser sur votre musique préférée, de regarder votre film préféré (vous vous souvenez du légendaire Leo du Loup de Wall Street ?) ou même de jouer au poker, l'un des jeux de cartes les plus populaires au monde. De plus, l'intuition développée dans le jeu est également importante sur le marché boursier.



Conclusion

Les fonds indiciels sont une chose sérieuse et ne sont donc pas faciles à comprendre. Vous devez comprendre les risques, étudier beaucoup et être capable de vous adapter. Mais nous avons décidé de vous faciliter la tâche. Si vous vouliez en savoir plus sur le Top ETF indiciels dans lesquels investir, le meilleur moment pour le faire et comment investir dans de bonnes conditions avec des frais réduits, notre article est fait pour vous.



