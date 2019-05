Le Groupe Napoléon propose une nouvelle stratégie d'investissement dans les cryptomonnaies sur eToro

La plateforme mondiale d'investissement eToro, annonce le lancement du CopyPortfolio (portefeuille d’actifs “copiable”) NapoleonX. Cette stratégie est pilotée par le Groupe Napoléon, première société en France à devenir un gestionnaire de cryptoactifs réglementé après avoir réussi son ICO (levée de fonds en crypto-monnaies, initial coin Offering ) en 2018. Avec NapoleonX, le Groupe Napoléon ambitionne de devenir le nouveau Blackrock du monde de la cryptomonnaie, en proposant des solutions qui fourniront un rendement régulier tout en limitant la volatilité. Ce nouveau CopyPortfolio permettra aux particuliers de bénéficier de la solution robotisée du gestionnaire d'actifs français.



Yoni Assia, PDG et co-fondateur d'eToro, commente : "Je suis ravi que des gestionnaires d'actifs comme le Groupe Napoléon souhaitent travailler avec eToro via notre gamme de CopyPortfolios partenaires. Ces derniers visent à faciliter au maximum l'accès des investisseurs aux stratégies mises en place par les gestionnaires d'actifs et les traders professionnels.”



L’offre de NapoleonX s’est développée grâce à des stratégies algorithmiques performantes et expérimentées, connues sous le nom de "bots", qui s'appuient sur divers actifs très liquides, comme les Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin et Ripple. Ces bots de trading, conçus au cours des dix dernières années, fonctionnent à la fois sur des monnaies FIAT et des cryptoactifs.



Stéphane Ifrah, PDG de Napoleon Group, explique : "eToro est un acteur majeur de la communauté du trading en ligne. Le lancement d'une solution dédiée sur leur plateforme représente un grand pas en avant pour notre communauté. Les marchés des cryptomonnaies sont volatiles, et cela peut être décourageant pour certains investisseurs. C'est pourquoi nous sommes ravis de partager nos solutions en retail. Notre stratégie a permis à un plus grand nombre de participer à la course aux crypto-monnaies, tout en limitant les risques sur les marchés les plus turbulents."



Les CopyPortfolios partenaires de eToro sont des actifs regroupés par les partenaires d'eToro, qui réalisent des analyses de marché pour concevoir des véhicules d’investissement autour d'une stratégie spécifique.



A propos d’eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. Le Groupe eToro rassemble la plateforme eToro, espace d’investissement et d’échange de multiples actifs financiers, et eToroX, qui gère le portefeuille crypto et la place de marché à venir de l’entreprise.

eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 10 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.



À propos de Napoleon Group

Le Groupe Napoléon a été lancé en 2016 pour réinventer l'investissement financier en s'appuyant sur deux domaines d'expertise : le trading quantitatif et la technologie de la blockchain. Basé à Paris, le Groupe Napoléon comprend trois divisions :

• Napoleon Capital est un conseiller financier titulaire d'une licence CIF supervisée par ORIAS/AMF, spécialisé dans les stratégies quantitatives, propriétaires ou issues de la compétition continue.

• Napoleon Index ambitionne de devenir le 1er publicateur d'indices adossés à la blockchain, enregistré sous réglementation BMR. En utilisant la blockchain Ethereum comme tiers de confiance, Napoleon Index permet de calculer un backtest ou un live index à un moindre coût et avec plus de transparence que les standards actuels.

• Napoleon AM est le premier gestionnaire d'actifs spécialisé dans les crypto actifs agréé en France (AIFM).



Responsables du portefeuille d’actifs NapoleonX

Stephane Ifrah, CEO de Napoleon Group

Stéphane a travaillé pendant plus de 16 ans chez BNP Paribas où il a dirigé une équipe de gestion de fonds de 4 personnes avec plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs gérés. Il est diplômé de l'Ecole Polytechnique. Au cours de la dernière décennie, il a développé une expertise en matière de trading quantitatif. Il a lancé le projet Napoleon Group il y a 2 ans, et en est l'actuel CEO. Stéphane est actuellement détenteur d'une licence CIF.



Marc des Ligneris, CIO de Napoleon Group

Marc des Ligneris a travaillé plus de 13 ans chez BNP Paribas en tant que gestionnaire de portefeuille à rendement absolu, concevant et mettant en œuvre des stratégies quantitatives multi-actifs. Il est diplômé de l'Ecole Centrale Paris. Il a rejoint Napoleon Group en mai 2018, et en est l'actuel DSI.



napoleonx.ai



Mentions légales

eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

eToroX est établi à Gibraltar sous le numéro d’enregistrement 116348 et son siège est installé au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. Sa licence de fournisseur de registre distribué (DLT) a été accordée par la Gibraltar Financial Services Commission en décembre 2018 (sous le numéro FSC1333B).



eToro est une plateforme d’investissement donnant accès à des actifs traditionnels (action, matières premières, etc) et à des crypto-actifs.



L’achat de crypto-actifs ne convient pas à tout le monde. Ces actifs ne font l’objet d’aucune régulation. Ils ne sont pas contrôlés par l’administration ni par les banques centrales. Les crypto-actifs sont basés sur la technologie et la confiance des investisseurs dans celle-ci. Vous ne bénéficierez d’aucune des protections fournies aux clients de services financiers traditionnels, tels que le Investor Compensation Fund auquel les clients de sociétés d’investissement chypriotes ont droit, ni au Cypriot Financial Ombudsman Services Compensation Scheme. Les clients du Royaume-Uni ne bénéficieront pas des protections du Financial Services Compensation Scheme (FSCS) ainsi que du Financial Ombudsman Service (FOS) qui permet de régler les litiges.



Vous risquez de perdre votre argent. CopyPortfolios™ est un service de gestion de portefeuille. CopyPortfolios™ ne doit pas être considéré comme un exchange-traded fund (ETF), ni comme un fonds spéculatif (hedge fund).