Le Groupe Gagneraud Construction plébiscite MyReport pour centraliser ses données et augmenter ses performances Le Groupe Gagneraud, acteur majeur de la construction dans le BTP, revient sur sa collaboration avec Report One, éditeur français de solutions de Business Intelligence, qui grâce à sa solution de planification décisionnelle lui permet de centraliser ses données et d’augmenter ses performances.

Le secteur du BTP regroupe de nombreuses activités et il est souvent difficile d’avoir une vue globale. C’est pourquoi le Groupe Gagneraud a choisi MyReport, un outil facile d’utilisation, afin de centraliser toutes les données de ses différents métiers et en extraire des rapports prenant en compte toutes les unités du Groupe.

Report One, un partenaire plus qu’un prestataire



Dès le début de leur collaboration en 2013, Report One a su accompagner les équipes opérationnelles du Groupe Gagneraud, les conseiller pour exploiter au mieux la solution MyReport et améliorer l’utilisation de leurs données en créant des modélisations. Avec l’accompagnement des consultants Report One, les parties prenantes se sont organisées en mode projet pour mener à bien les différentes phases ; de l’état des lieux de l’existant à la mise en production de la solution, en passant par l’analyse des échéances et des objectifs et la planification du consulting et des formations.



Une solution qui s’adapte aux besoins de l’entreprise



La collaboration entre le Groupe Gagneraud et Report One a débuté avec l’utilisation de MyReport pour la gestion et la restitution de la base de données de suivi de chantier du groupe. Elle s’est ensuite étendue vers d’autres bases de données tels que la finance, la comptabilité, les RH ou encore la logistique.



Aujourd’hui, de nouveaux besoins ont émergé et Gagneraud exploite le volet data visualisation de MyReport afin d’équiper la direction de tableaux de bord leur permettant de mieux piloter l’activité de l’entreprise et avoir une vision à 360° des services métiers, avec des indicateurs clés de performance. Petit à petit, le groupe Gagneraud développe son utilisation de MyReport Messenger, un module inclus dans la solution qui permet la diffusion de rapports afin de mettre les informations à disposition de l’ensemble du groupe. Par la suite, Gagneraud ambitionne d’améliorer la qualité des modèles de données collectées pour augmenter la performance.



Un gain de temps considérable



MyReport a permis aux équipes opérationnelles de gagner en temps de chargement des données et in fine au Groupe de gagner en performance grâce à l'amélioration de la qualité des informations et des analyses. Au total, c’est 30% de temps gagné lors de la ressaisie de données par rapport au tableau de bord Excel utilisé précédemment. MyReport a également permis à Gagneraud de gagner 15% de temps dans la recherche des anomalies. La qualité des données restituées est analysée et les anomalies sont mises en évidence, permettant d’être transmises rapidement aux équipes qui se chargeront de les corriger. C’est au final plus d’autonomie pour les collaborateurs qui utilisent la solution au quotidien de manière plus agile, simplifiée et dans une interface attractive et interactive.



« Avant MyReport, nous saisissions nos données à la main, ce qui demandait un temps colossal pour une tâche qui revient tous les mois. Depuis 1 an que le service financier utilise MyReport, nous avons pu extraire plus d’un million de lignes pour un temps record. Nous travaillons en ce moment pour développer d’autres ressources dans le but d’obtenir des données géographiques dans les 5 régions où le groupe est présent. » explique Anthony Moret, Responsable contrôle de gestion chez Gagneraud Construction.

« Nous sommes ravis de notre collaboration avec Report One, l’équipe est à l’écoute et disponible quand nous en avons besoin. MyReport nous offre un gain de temps et de performance tout en bénéficiant d’une infrastructure stable, sécurisée. Nous sommes passés de plusieurs heures de chargement à moins de 45 minutes. » se réjouit Jean-Baptiste Bontemps, Responsable Solutions S.I.



“Nous avons à coeur d’accompagner nos clients dans leur développement et de répondre à leurs problématiques rapidement et de façon fluide afin que leur expérience client reste intacte. Notre plateforme MyReport doit être une plus-value pour ceux qui l'utilisent. C’est pour cela que nous travaillons constamment à son amélioration pour proposer un outil stable et sécurisé. “ ajoute Thierry Luthi, PDG de Report One.



A propos de Gagneraud Construction

Acteur majeur de la construction dans le BTP, Gagneraud est un réseau d’entreprises autonomes composé de 50 sociétés dont les plus emblématiques sont Gagneraud Construction, Marc S.A et Cathelain. Employant plus de 3 000 collaborateurs répartis autour de 5 directions régionales.



A propos de Report One

Report One, est une société française créée en 2001 à Paris qui édite des solutions de Business Intelligence adaptées au marché des PME. Forte de son réseau de plus de 90 partenaires intégrateurs et de 90 collaborateurs, elle affiche un chiffre d'affaires de plus de 10,8 millions d'euros en 2021. Son produit phare, MyReport offre aux petites et moyennes entreprises une solution décisionnelle puissante, efficace, simple à prendre en main, rapidement opérationnelle et adaptée aux besoins de leurs équipes.



