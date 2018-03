Le Crédit Mutuel Arkéa entre au capital de Vermeg, le spécialiste européen des solutions logicielles financières et assurancielles

Reconnu pour son expertise et sa capacité d’innovation, Vermeg est un acteur de référence, en Europe, des solutions logicielles pour les secteurs de la finance et de l’assurance. Implanté en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Tunisie, Vermeg a réalisé un chiffre d’affaires de près de 53 M€ en 2016.



Dans un environnement particulièrement concurrentiel et régulé, Vermeg se positionne par ailleurs comme l’allié privilégié des entreprises en recherche d’innovations technologiques. La société compte parmi ses 150 clients et partenaires, des Assureurs et Investisseurs Institutionnels, des Sociétés de Gestion Privée, des Asset Managers, des Dépositaires, des Banques Centrales.



Vermeg accélère son développement en Europe



L’entrée au capital du Crédit Mutuel Arkéa, à hauteur de 19,5 %, permettra à Vermeg d’accélérer fortement sa croissance et son innovation. Avec l’arrivée d’un groupe bancaire solide, le fournisseur de logiciels ambitionne de renforcer sa présence en Europe. Vermeg a su démontrer, lors de l’acquisition du groupe belge BSB en 2014, sa capacité à croître et à créer de la valeur dans la durée par l’intermédiaire d’opérations de croissance externe ciblées.



Le Crédit Mutuel Arkéa renforce l’exécution de sa stratégie dans la prestation de services pour compte de tiers



Avec cet investissement, le Crédit Mutuel Arkéa s’allie à un partenaire-clé pour l’exécution de ses ambitions dans le domaine de la prestation de services pour compte de tiers. Cette stratégie nécessite en effet de s’appuyer sur des infrastructures informatiques et technologiques pérennes, agiles et robustes.



Tarak Achich, Directeur des activités Business-to-Business et Services spécialisés du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Nous sommes très heureux de soutenir Vermeg dans ses projets de développement européens. Vermeg est un beau modèle de réussite : le groupe dispose d’une avance à la fois en termes de développement commercial et de technologie. Deux éléments essentiels qui viennent soutenir nos activités de prestations de service pour compte de tiers. Cet investissement nous permet d’améliorer nos savoir-faire métiers et technologiques avec un haut niveau d’exigence. Il s’inscrit en pleine cohérence avec notre projet stratégique Arkéa 2020. »



Pascal Leroy, Directeur Général de Vermeg, poursuit : « Notre histoire est celle de nos clients, et de la confiance qu’ils nous témoignent depuis plus de 20 ans. C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Crédit Mutuel Arkéa dans notre capital, afin de poursuivre notre ambition : développer des solutions et des offres industrielles associant l’innovation technologique et le savoir-faire métier. Cet investissement renforce aussi notre capacité à faire des acquisitions dans les prochaines années. »



Source : Crédit Mutuel Arkéa