Le Bitcoin atteint sa plus faible clôture hebdomadaire depuis 2020 Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.





Pendant ce temps, l'Ether continue de se débattre avec les séquelles de « The Merge ». Alors que le jeton se rapproche des métriques déflationnistes (plus d'informations à ce sujet ci-dessous), comme le Bitcoin et d'autres crypto-actifs, le prix a été affecté par des conditions macro plus larges sur les marchés d'investissement.



La semaine dernière, l'Ether a vu son prix descendre jusqu'à 1 220 dollars mercredi, avant d'amorcer une modeste reprise. Il se négocie actuellement autour de 1 273 dollars sur la plateforme eToro.



Apple prend le train en marche du NFT



L'ajout discret par Apple de l'acceptation standardisée des applications basées sur le NFT est un énorme pas en avant pour le marché. En termes d'écosystèmes technologiques, Apple est extraordinairement puissant. Au cours de l'année écoulée, nous avons assisté à de grandes batailles avec des entreprises comme Meta au sujet de la boutique d'applications d'Apple et de sérieuses questions ont été posées sur le pouvoir qu'elle détient.



Pour cette raison, l'acceptation de la technologie NFT sur la plate-forme ne doit pas être sous-estimée. Mais il y a une mise en garde importante. Le principal problème de nombreux développeurs avec l'app store est la part astronomique qu'il prend sur leurs revenus. Apple prélève une commission d'environ 30 % sur les développeurs, ce qui représente une part considérable des revenus de tous ceux qui dépendent de l'écosystème.



Si cela va très certainement freiner l'adoption par les développeurs NFT de cet espace, il s'agit néanmoins d'une avancée intéressante qu'il ne faut pas sous-estimer pour l'ensemble du marché. Il existe d'autres plateformes NFT avec des coûts de commission beaucoup plus bas, mais aucune n'a la portée et l'influence de l'app store d'Apple.



L'émission d'Ether s'effondre après « The Merge »



Plus d'une semaine après « The Merge », le niveau d'émission d'Ether a chuté d'environ 98% selon



La grande question est maintenant de savoir pourquoi nous ne voyons pas un environnement "déflationniste" s'installer sur le marché. Globalement, le réseau crée toujours plus d'ETH qu'il n'en brûle - toujours dans une proportion d'environ deux pour un. Mais le niveau des nouveaux jetons qui arrivent sur le réseau a considérablement diminué.



Nous avons également les effets macroéconomiques globaux de la volatilité du marché qui influencent le prix. Il s'agissait d'un environnement difficile pour la fusion, mais la nouvelle façon de faire du réseau n'en est qu'à ses débuts.



Les prix des GPU s'effondrent en Chine



Selon le



La clé de ce phénomène réside dans l'intensité beaucoup plus faible du réseau Ethereum après « The Merge », et dans la réduction considérable des besoins en puissance de calcul pour le minage. En 2021, ces GPU ont été au centre de la crise de la chaîne d'approvisionnement avec la flambée des prix. La pénurie de semi-conducteurs a fait grimper en flèche le prix des voitures d'occasion en particulier, les constructeurs se concentrant sur des secteurs plus lucratifs du marché.



« The Merge » a un réel impact économique. L'influence de l'Ethereum, et par extension des autres crypto-actifs, ne doit pas être sous-estimée dans ce contexte. Le temps nous dira ce que d'autres ressentent comme impact du passage à la preuve d'enjeu, mais pour l'instant, la chute des prix des GPU peut être une source de réjouissance pour certains - en particulier pour les mineurs de Bitcoin !



----------------------------



Il s'agit d'une communication marketing qui ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce matériel a été préparé sans tenir compte d'objectifs d'investissement ou de situations financières particulières, et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir une recherche indépendante. Toute référence à la performance passée d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement packagé ne constitue pas, et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs.



Tout le contenu de ce rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.



Les cryptoactifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer fortement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. En dehors des CFD, la négociation de crypto-monnaies n'est pas réglementée et n'est donc supervisée par aucun cadre réglementaire européen. Votre capital est à risque.



A propos d’eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.



Mentions légales

eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.

