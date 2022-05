Lauxera Capital Partners renforce sa direction avec la nomination d’Edoardo Fracchia en qualité de Partner Lauxera Capital Partners annonce aujourd'hui la nomination d’Edoardo Fracchia en qualité de Partner aux côtés des trois fondateurs de la société de gestion, Pierre Moustial, le Dr. Samuel Levy et Alex Slack.

Investisseur professionnel dans le non coté depuis plus de 12 ans, Edoardo Fracchia a débuté sa carrière chez Idinvest Capital Partners en charge des investissements minoritaires et des transactions sur le marché secondaire avant de rejoindre BlackFin Capital Partners, où il a dirigé l'exécution de plusieurs transactions et participé activement au suivi des investissements ainsi qu’à la création de valeur pour les sociétés du portefeuille.



Par la suite, chez Eurazeo, Edoardo a apporté son savoir-faire tant en origination qu'en exécution, et a enrichi son expertise sectorielle (MedTech, Financial Services, TMT). Edoardo est diplômé de l'ESCP, de la City University de Londres et de l'Université de Turin. Il avait rejoint Lauxera en juillet 2020 en tant que Principal.



Hypercroissance des activités



L’arrivée de ce quatrième associé intervient alors que Lauxera Capital Partners a annoncé en dernièrement le closing final de son premier fonds, Lauxera Growth I, à plus de 260 millions d'euros (environ 300 millions de dollars), ce qui le positionne au premier rang européen des fonds growth dédié aux entreprises du secteur HealthTech. Depuis son lancement en janvier 2021, Lauxera Growth I a d’ores et déjà investi dans 5 sociétés innovantes (Reapplix au Danemark, Lumicks aux Pays-Bas, Caresyntax en Allemagne et aux Etats-Unis, Lifen et Groupe PSIH en France) en lead ou co-lead au sein de syndications internationales.



Pierre Moustial, le Dr. Samuel Levy et Alex Slack, co-fondateurs de Lauxera Capital Partners ont déclaré : « Edoardo a rejoint Lauxera dès le début de l'aventure. Il nous a aidé à structurer la société de gestion, à organiser le deal flow et à bâtir l’équipe d’investissement. Nous sommes très heureux d'annoncer sa nomination en tant que Partner, juste 2 ans après qu'il nous a rejoint. »



Edoardo Fracchia, Partner de Lauxera Capital Partners, a conlu : « J’ai été immédiatement conquis par l’expertise, l’audace et la grande complémentarité des Associés Fondateurs de Lauxera. Je suis fier et honoré de contribuer à porter notre ambitieux plan d’investissement au service de l’innovation médicale entre l’Europe et les États Unis. »



Une équipe concentrée sur l’opérationnel



Lauxera Capital Partners a été créée en 2020 par trois associés-fondateurs qui ont déployé cumulativement plusieurs milliards d'euros pour soutenir l'expansion internationale d’entreprises HealthTech :

• Pierre Moustial,ancien PDG d'Urgo et de Fournier Pharma, également fondateur et président d'honneur de l'association professionnelle MedTech en France.

• Dr Samuel Levy,Médecin franco-américain et entrepreneur en série, fondateur d'Allurion Technologies.

• Alex Slack, un investisseur américain dans le secteur de la santé, anciennement chez Maverick Capital et Jackson Square Partners.



Sous leur impulsion, l'équipe de Lauxera, composée à ce jour de 10 professionnels de l'investissement, est présente à Paris et à San Francisco. Au-delà de l’accompagnement financier avec des tickets compris entre 20 et 40 millions d’euros par société, ses équipes apportent une expertise opérationnelle sans équivalent afin de permettre aux entreprises HealthTech de réussir leur « scale-up » et notamment leur implantation commerciale outre-Atlantique.



À propos de Lauxera Capital Partners

Créée en janvier 2020, Lauxera Capital Partners est une société de gestion indépendante basée en France (Paris) et aux Etats-Unis (San Francisco). Investisseur engagé en faveur de la croissance des entreprises franc?aises et européennes dans le secteur de la HealthTech, son premier fonds, Lauxera Growth I, un Fonds réservé? aux investisseurs professionnels, a obtenu le label « Tibi » du gouvernement franc?ais dans le cadre de la charte d'engagements des investisseurs institutionnels pour le financement des entreprises technologiques. Menée par une équipe de bâtisseurs d’entreprises des Sciences de la Vie et d'investisseurs professionnels en santé cumulant plus de 50 ans d'expérience, la société vise à accompagner l’expansion internationale des pépites européennes de la HealthTech.

https://lauxera.com/fr



