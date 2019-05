LastPass instaure la récupération du compte mobile grâce à l'authentification biométrique

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du mot de passe, LastPass by LogMeIn annonce une nouvelle mise à jour permettant aux utilisateurs de récupérer facilement leur compte LastPass avec les applications mobiles LastPass iOS et Android. Dans le cas où un utilisateur viendrait à oublier son mot de passe maître, le processus de réinitialisation du mot de passe peut être lancé directement à partir de l'appareil mobile avec l'authentification biométrique intégrée au téléphone. En effet, l'application mobile LastPass offre un processus simple et complet pour réinitialiser le mot de passe principal et rétablir l'accès au compte.



Selon les données de LastPass, l'utilisation du mobile est à un niveau record avec plus d'un tiers des nouveaux enregistrements LastPass provenant des applications mobiles. Avec Mobile Account Recovery, tout peut être fait à partir de l'application mobile, c’est une véritable valeur ajoutée à l'utilisation de LastPass sur mobile. De plus, LastPass offre des options de récupération du mot de passe maître sur le bureau qui nécessitent un courriel ou un SMS afin de déverrouiller les fonctionnalités de récupération.



« L’intérêt de LastPass, est qu’il n’y a qu’un seul mot de passe à retenir, le mot de passe maître, et LastPass fait le reste. Pour des raisons de sécurité, LastPass a été conçu de manière à ce que toutes les données sensibles soient cryptées localement sur l'appareil de l'utilisateur à l'aide d'une clé - le mot de passe maître - qui n'est jamais partagée avec nous. Par conséquent, si quelqu'un oublie cette clé importante et nécessaire pour décrypter son coffre-fort, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour l'aider », explique Akos Putz, Principal Product Manager chez LastPass. « Avec Mobile Account Recovery, les utilisateurs ont désormais un moyen sécurisé et libre-service de retrouver accès à leurs comptes. »



La récupération de compte mobile est maintenant disponible pour tous les utilisateurs en option. Les utilisateurs seront invités à activer cette méthode de récupération lors de leur prochaine connexion.



Pour télécharger LastPass sur votre appareil mobile, rendez-vous sur :

lastpass.com/fr/how-lastpass-works



À propos de LastPass

LastPass est un gestionnaire de mots de passe primé qui aide des millions de personnes à organiser et à protéger leur vie en ligne, à la maison et au travail. LastPass offre, pour les entreprises de toutes tailles, le stockage sécurisé des mots de passe ainsi qu’une surveillance administrative centralisée, afin de réduire les risques liés à la violation des données et supprimer les obstacles rencontrés par les employés avec leurs mots de passe. Grâce à des règles personnalisables, le partage sécurisé des mots de passe et la gestion utilisateurs complète, LastPass donne aux équipes informatiques les outils pour renforcer la santé des mots de passe au sein de l’entreprise.

lastpass.com/fr.

LastPass est une marque déposée par LogMeIn aux États-Unis et dans d'autres pays.



A propos de LogMeIn, Inc.

LogMeIn, Inc. (Nasdaq: LOGM) simplifie la façon dont les personnes interagissent ensemble pour considérablement favoriser les interactions, approfondir les relations et générer de meilleurs résultats pour les individus et les entreprises. LogMeIn est l'une des 10 premières entreprises publiques SaaS au monde et l'un des leaders du marché en matière de communication et de conférence, d'identité et d'accès, d'engagement client et de solutions de support. Le siège social de LogMeIn est basé à Boston aux États-Unis. Plusieurs bureaux de l’entreprise sont également présents en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie.