Largillière Finance conseille les laboratoires BELILAB dans le cadre de leur rapprochement avec BIOPATH Laboratoires Largillière Finance accompagne BELILAB, un groupe de laboratoires de biologie médicale privée situés dans le Pas-de-Calais, dans son rapprochement avec le groupe BIOPATH Laboratoires, qui conforte ainsi sa position de leader indépendant dans la région Hauts-de-France.

BELILAB, dont l'origine remonte à 1945, opère quatre laboratoires et un plateau technique à Béthune, dans le Pas-de-Calais - un dispositif qui lui permet de réaliser les analyses localement dans des délais raccourcis et qui sera maintenu dans le nouvel ensemble.



BIOPATH Laboratoires est le premier groupe de biologie médicale indépendant dans les Hauts-de-France avec 46 sites organisés autour de 10 plateaux techniques et d'urgences, 2 centres d'AMP*, 46 biologistes médicaux qui reçoivent 8000 patients / jours hors COVID.



En se rapprochant de BIOPATH Laboratoires, BELILAB conserve ses structures et ses équipes, et intègre un groupe reconnu pour ses équipements innovants, sa capacité d'organisation et d'adaptation notamment pendant la crise COVID, et sa proximité avec les patients et les partenaires de santé.



La réunion des sites de BELILAB avec ceux de BIOPATH Laboratoires permettra au nouvel ensemble de renforcer son maillage géographique et conforter sa position de leader de la biologie médicale indépendante dans les Hauts-de-France, où le secteur de la santé se consolide fortement.



Le processus de cession a été mené par les équipes de Largillière Finance, dans le cadre d'un mandat exclusif confié par les actionnaires de BELILAB. A l'issue du processus très concurrentiel suscitant un intérêt marqué de plusieurs acteurs nationaux et régionaux, c'est finalement BIOPATH Laboratoires qui a su convaincre les associés de BELILAB.



Shamir Razavhoussen, Directeur associé chez Largillière Finance, commente : "La crise sanitaire a souligné, s'il en était besoin, le rôle essentiel des laboratoires qui doivent conjuguer qualité d'analyse et de service et proximité géographique, entraînant des besoins importants en matériel, en investissement dans les nouvelles technologies et en support. Largillière Finance a développé une solide expertise dans le secteur de la santé avec plusieurs opérations à son actif et en maîtrise les enjeux, ce qui nous a permis de remplir pleinement le cahier des charges fixé par nos clients : sélectionner et rencontrer une liste resserrée de candidats pouvant assurer à BELILAB la pérennité des équipes, des moyens humains et techniques pour l'accompagner dans sa croissance et sa stratégie de développement, ainsi que la préservation de la culture d'entreprise".



Nicolas Jacob, médecin biologiste, BELILAB, ajoute : "Nous avons été impressionnés par l'implication de Largillière Finance et sa parfaite maîtrise du marché dans le domaine de la santé.



Notre choix s'est porté sur BIOPATH Laboratoires pour la convergence de nos idées, notre vision humaine de la biologie médicale et pour ses ambitions dans la région Hauts-de-France. Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape pour BELILAB".



Antoine Crinquette, Biologiste médicale, Directeur Général du Groupe BIOPATH Laboratoires, conclut : "Nous sommes ravis du rapprochement avec BELILAB, avec lequel nous partageons les mêmes valeurs au service des patients et partenaires de santé, basées sur l'indépendance, la responsabilité, l'innovation et l'excellence. Nous remercions également les équipes de BELILAB de nous apporter leurs expertises pour soutenir notre objectif commun : garantir une offre de soins de qualité et de proximité en consolidant l'indépendance de la biologie médicale".



* Assistance Médicale à la Procréation



À propos de Largillière Finance (www.largilliere-finance.com)

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d'affaires indépendante dédiée à l'accompagnement de dirigeants et d'actionnaires d'ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

Avec plus de 20 collaborateurs, une présence internationale forte et près de 30 opérations en 2021, Largillière Finance s'est imposée parmi les banques d'affaires leaders sur le segment des Small & Mid Cap en France.

largilliere-finance.com



