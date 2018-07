La startup française NeuroChain entre sur HADAX/Huobi

NeuroChain, cofondée à Paris en 2017 par Frédéric Goujon, Architecte Système Expert et Billal Chouli, Docteur en physique nucléaire et physique des particules, réunit aujourd’hui une équipe de 17 personnes, composée d’entrepreneurs et de scientifiques issus des meilleures universités européennes et américaines (Oxford, MIT, Columbia, Ecole Polytechnique).



NeuroChain est un écosystème qui représente une évolution de la blockchain utilisant le Machine Learning et l’Intelligence Artificielle pour améliorer drastiquement les capacités et les performances des systèmes distribués type blockchain.



NeuroChain est également une plate-forme technologique conçue pour accueillir des applications d’Intelligence Artificielle collective qui s’appuie sur 4 concepts clés pour révolutionner la blockchain :

• Elle fonctionne grâce à des robots intelligents, ultra-rapides, sûrs et fiables ;

• C’est un écosystème d’intelligence artificielle collective ;

• Elle utilise un ingénieux protocole de décision pour être plus performante ;

• C’est une initiative open source.



Les blockchains existantes sont basées sur deux protocoles : le « Proof of Work » et le « Proof of Stake » - qui tirent parti de mineurs dans le réseau. Parce que les mineurs représentent des limites énergétiques et économiques, le protocole de NeuroChain, appelé « Proof of Involvement and Integrity (PII) », les remplace par des robots intelligents.



NeuroChain prévoit le lancement de la première version de sa plate-forme en janvier 2019 et ambitionne de devenir le protocole de prédilection des principaux acteurs des secteurs de la distribution, la logistique, la banque, l’assurance et le secteur public.



« Cette entrée en bourse est une étape clé pour nos investisseurs. La valorisation de NeuroChain se réalise par le développement de sa plate-forme et des applications métiers associées, en cours de prototypage », explique Bruno Delahaye, Chief Growth Officer chez NeuroChain.



La cotation du jeton NCC sera effective le 17 juillet 2018 à 10h sur la plate-forme chinoise HADAX/Huobi.



NeuroChain, première infrastructure de Blockchain basée sur le Machine Learning (ML) et l'Intelligence Artificielle (IA), s'appuie sur les dernières innovations en consensus, communication, analyse, application distribuée et sécurité. NeuroChain se positionne comme une Blockchain conçue pour des applications métiers. Le protocole de NeuroChain « Proof of Involvement and Integrity (PII) » favorise l'intelligence, la qualité et la pertinence de l'interaction.

