La fintech mondiale SumUp lève 590M€ et célèbre ses 10 ans comme partenaire privilégié des petits commerçants SumUp utilisera cette nouvelle levée de fonds pour accélérer le développement de services et d'outils financiers essentiels aux petites entreprises du monde entier.

SumUp (www.sumup.fr), partenaire financier de plus de 4 millions d'entreprises dans le monde, annonce avoir finalisé un tour de table d’un montant de 590 millions d’euros, ce qui valorise la société à 8 milliards d'euros après une décennie de croissance rapide et d'expansion mondiale. Le tour de table a été mené par Bain Capital Tech Opportunities, avec la participation de fonds gérés par BlackRock, btov Partners, Centerbridge, Crestline, Fin Capital et Sentinel Dome Partners notamment. Combinant dettes et capitaux propres, ce dernier tour de table porte à 1,5 milliards d’euros l’ensemble des fonds levés depuis la création de SumUp.



Depuis sa création en 2012, SumUp aide les petits commerçants à démarrer, gérer et développer leur activité grâce à une solution de paiement équitable, facile et fiable. Aujourd'hui, sa “Super App” de services financiers offre aux commerçants un compte et une carte d'entreprise gratuits, une boutique en ligne et une solution de facturation, ainsi que des paiements physiques et à distance parfaitement intégrés aux terminaux de paiement et aux caisses enregistreuses de SumUp. Plus de 4 millions d'entreprises - des chauffeurs de taxi aux propriétaires de cafés en passant par les grands stades de sport - font confiance à SumUp pour répondre à leurs besoins.



Présente dans 35 pays à travers le monde, SumUp compte aujourd'hui plus de 3 000 employés. Le Pérou (lancé en juin 2022) est le nouveau marché le plus récent de l'entreprise. Ces dernières années, SumUp s'est également développé dans les solutions de caisses enregistreuses, et avec les acquisitions de Goodtill, Tiller et Fivestars, l'entreprise étend rapidement son empreinte au sein des secteurs de la restauration et du commerce de détail.



Marc-Alexander Christ, cofondateur et CFO de SumUp, déclare à propos de ce tour de table : "SumUp a pu compter sur le soutien constant de la communauté internationale d’investisseurs pour remplir sa mission, celle d’aider les petits commerçants à prospérer. Nous voulons nous tenir à leur côté comme partenaire de confiance, quel que soit l'environnement dans lequel ils s’inscrivent, qu'il s'agisse de la Covid ou de l'incertitude macroéconomique. Notre croissance organique de plus de 60% pendant cette période illustre le soutien indéfectible accordé à nos clients lorsqu’ils en ont le plus besoin. Je suis très fier de l'équipe qui a réussi à boucler ce tour de table, sur le marché actuel, auprès d'investisseurs de renom - c'est une indication de notre force et de notre potentiel. Les fonds que nous avons levés nous permettront de continuer à développer notre écosystème de produits, de nous étendre sur de nouveaux marchés, de poursuivre de nouvelles acquisitions et de continuer à proposer des outils digitaux adaptés aux besoins des petits commerçants à l’échelle mondiale."



Darren Abrahamson, Directeur Général de Bain Capital Tech Opportunities, déclare : "SumUp n’a eu de cesse d’évoluer pour apporter à des entreprises diverses et toujours plus nombreuses les outils de paiement leur permettant de se connecter à leurs clients au quotidien. L’équipe de direction de SumUp a impulsé une croissance soutenue et accélérée en se déployant dans plus de 30 pays, avec un impact direct sur l’écosystème des petites entreprises. Nous sommes fiers de mettre à profit notre expérience du paiement et des fintechs pour aider SumUp à repousser les limites et à prendre la tête d’un secteur incroyablement compétitif”.



Bain Capital bénéficie d’une vaste expérience de l’investissement à l’international dans le secteur des paiements et du e-commerce. Ils ont investi et offert une valeur ajoutée à un large éventail d’entreprises à tous les stades de leur cycle de croissance.



Goldman Sachs International a agi en tant que principal agent de structuration pour SumUp. Weil, Gotshal & Manges a agi en tant que conseiller juridique de SumUp pour le financement.

A propos de SumUp



SumUp, fintech internationale de premier plan, veut offrir un terrain de jeu équitable pour les petits commerçants. Fondée en 2012, SumUp est le partenaire financier de plus de 4 millions de petits commerçants sur plus de 35 marchés à travers le monde. SumUp aide les commerçants, indépendants et micro-entreprises à démarrer, gérer et développer leur activité. Grâce à sa Super App, SumUp propose aux commerçants un compte et une carte d’entreprise gratuits, une boutique en ligne, une solution de facturation ainsi que des paiements physiques et à distance parfaitement intégrés aux terminaux de cartes et aux caisses enregistreuses de SumUp. Soucieux de tirer parti de son succès pour améliorer la planète, SumUp s'est engagé́ à reverser 1 % de ses futurs revenus nets à des causes environnementales, éducatives et entrepreneuriales.

sumup.fr



