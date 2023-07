Accueil Envoyer Imprimer Partager La fintech Pledger annonce une première levée de fonds de 1 million d'euros Pledger, spécialiste du crédit patrimonial, produit jusque-là réservé aux français les plus fortunés annonce le succès de sa première levée de fonds d’1 M€

réalisée notamment auprès de Mandalore Partners.





La solution technologique développée par Pledger rend le crédit patrimonial accessible à partir de 20 000 € d’actifs financiers. En plaçant leur épargne en garantie d’un crédit à travers des parcours entièrement dématérialisés, les clients bénéficient d’un crédit au taux compétitif (20% moins élevé en moyenne) et des conditions d’octroi assouplies.

Grâce à ses partenariats avec des institutions bancaires (BNPP PF, Monabanq, Santander) et assurantielles (Apicil) de renom, Pledger offre à ses clients une approche de proximité du crédit patrimonial.

Pour Jonathan Benharrous, Directeur du Développement chez INTENCIAL Patrimoine, une marque du Groupe APICIL, : « Cette offre de crédit patrimonial arrive à point nommé pour nos partenaires CGP et nos clients. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Pledger, dont la solution technologique répond aux nouvelles attentes du marché : digitale, agile, flexible et opportune. »



Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont également salué les services de Pledger y voyant l’opportunité de mieux servir leurs clients en leur fournissant des solutions de financement flexibles et compétitives pour leurs projets immobiliers, leurs investissements ou leurs besoins de trésorerie.



Minh Q. Tran, fondateur de Mandalore Partners témoigne : “ L’innovation de la solution sur le marché français, les premiers partenariats avec des banques financeurs et des détenteurs d’actifs en assurance vie comme le Groupe Apicil, ainsi que le potentiel du marché nous ont naturellement amené à accompagner financièrement la société Pledger. »



« Nous sommes fiers du succès de cette levée de fonds qui témoigne la confiance que nos investisseurs ont placée en notre vision et en notre équipe intergénérationnelle », déclarent les dirigeants de Pledger.



A propos de Pledger :

Créée en 2022, Pledger est le résultat de l'association d'une équipe intergénérationnelle et experte, incluant Renaud Sassi, ancien Directeur Général de la Banque Carrefour, Thomas Breitenstein et Adrien de Forceville, deux jeunes polytechniciens.

PLEDGER



A propos de Mandalore Partners :

Mandalore Partners est un (Corporate) Venture Capitalas-a-Service pour les entreprises, family offices et sociétés en croissance qui souhaitent dérisquer leur programmes d’innovation avec des investissements stratégiques et financiers avec de la mesure d’impact. Nous combinons un sourcing global basé sur de l’intelligence artificielle et une méthodologie unique (« asset-builder ») pour développer des technologies innovantes avec les corporates.

Avec Insurtech Capital, notre fonds dédié au Groupe Apicil, nous investissons dans les technologies autour des métiers de l’assurance, l’asset

management et de l’épargne.

