La fintech Aria lève 15M€

« Nous avons résolu un gros problème pour les indépendants et l'économie des plateformes, mais nous avons pu constater par nous-mêmes que les entreprises sont confrontées à un gros goulot d'étranglement en matière de paiements. Aujourd’hui, la plupart des achats professionnels en ligne sont effectués par carte de crédit, tandis que les transactions via les méthodes préférées de la plupart des entreprises – comme les virements électroniques, les chèques et les services bancaires en ligne – restent hors ligne et doivent être effectuées ailleurs. En effet, le processus est incroyablement difficile, impliquant souvent des devis et des factures hors ligne, de multiples appels téléphoniques et e-mails et de longs délais de paiement. Aria gère toute cette complexité derrière une expérience de paiement fluide et rend l'offre de méthodes et de conditions de paiement flexibles aussi simple que l'utilisation d'une carte de crédit. La vérité est que l’innovation dans les paiements commerciaux B2B est loin derrière l’espace B2C. Nous souhaitons moderniser de nombreux aspects de la manière dont le commerce B2B est mené à l’ère numérique."

Relate Clément Carrier, PDG et co-fondateur d'Aria



Selon la communication de l'entreprise : les paiements B2B représentent un volume annuel de 120 000 milliards de dollars dans le monde, mais seulement 7 % de ce montant est effectué par voie numérique.



Afin d'aider les entreprises à moderniser leur infrastructure de paiement et à être payées instantanément, la fintech française Aria annonce aujourd'hui un cycle de financement de 15 millions d'euros pour étendre son infrastructure de paiement différé à l'ensemble de l'économie des plateformes et des marchés B2B.



La levée a été menée par 13books Capital avec la participation d'Adevinta Ventures, Ankaa Ventures, Otium Capital et d'investisseurs dont Laurent Ritter (Purple), Mark Ransford et Guillaume Princen (ancien directeur de Stripe).



Aria permet à tout commerçant, marché B2B ou entreprise SaaS verticale qui vend des biens et services en ligne et hors ligne d'offrir à ses vendeurs un large éventail de méthodes et de conditions de paiement, et d'être payé instantanément, le tout sur une seule plateforme. Aria est capable de se connecter aux marchés B2B, aux plateformes transactionnelles SaaS et aux systèmes ERP pour distribuer le paiement anticipé des factures fournisseurs et propose des options de paiement différé aux clients finaux via leur API.



Aria offrira aux entreprises une expérience de paiement similaire à celle des utilisateurs B2C et, sous-jacente, l'infrastructure de paiement intégrée couvrira le financement, le KYC/KYB, l'analyse des risques du débiteur, l'analyse anti-fraude, l'assurance-crédit et le recouvrement des créances. Un tableau de bord détaillé fournira un aperçu clair de leur paysage de paiements.



Fondée en 2019 à Paris par les co-fondateurs Clément Carrier et Vincent Folny, en tant qu'anciens indépendants eux-mêmes, ils ont compris la douleur d'attendre un paiement lent et l'incertitude des revenus des indépendants. Depuis le lancement de son API de paiement différé en 2021, Aria s'est rapidement développée pour devenir le principal fournisseur de paiements différés pour les plateformes de main-d'œuvre occasionnelle en Europe. Aria travaille avec plus de 100 plateformes pour combler l'écart de paiement entre le moment où les fournisseurs doivent être payés et le moment où les acheteurs souhaitent payer pour les biens et services.

Aria s'intègre directement aux systèmes de la plateforme, permettant des paiements directs instantanés aux fournisseurs dans toute l'Europe et accordant aux acheteurs jusqu'à 90 jours pour payer les services et les biens.



Au cours des 12 derniers mois, grâce à sa croissance en France et à son lancement au Royaume-Uni, Aria a désormais traité plus de 0,5 milliard d'euros de paiements pour plus de 30 000 entreprises et indépendants avec des factures allant de 500 € à 20 000 €. Aria est soutenue par une facilité de 150 millions d'euros de plusieurs investisseurs, dont M&G Investments, pour avancer les paiements. Aria s'est associée aux plus grandes plateformes et marchés indépendants d'Europe, tels que Malt, Brigad et Jump, qui sont désormais financés dans toute l'Europe.



L'équipe d'Aria a pour mission de contribuer à numériser entièrement le commerce B2B en rapprochant les paiements et les solutions de financement des entreprises en ligne et en les rapprochant, réduisant ainsi les frictions dans le processus d'achat.



Michael McFadgen, associé chez 13books Capital , a commenté : " Il y a tellement de choses à aimer chez Aria qu'il est difficile de savoir par où commencer. Une équipe incroyable, une croissance exceptionnelle, un PMF clair dans plusieurs secteurs verticaux, une très grande efficacité du capital – ils ont tout pour plaire. Nous sommes très, très heureux qu'ils aient choisi 13books comme partenaire pour la prochaine phase de croissance et nous sommes impatients de les soutenir ."



Stefan Grabmann, directeur d'Adevinta Ventures, a ajouté : " Aria a développé une solution puissante permettant aux entreprises et aux indépendants de recevoir des paiements selon leurs propres conditions. Nous pensons que l’avenir des marchés B2B repose sur la technologie financière, et Aria est le fer de lance de cette transformation à travers l’Europe. "