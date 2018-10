La conformité, principal moteur des initiatives de gestion des données

ASG Technologies, fournisseur leader de solutions pour l'accès, la gestion et la gouvernance des informations des grandes entreprises mondiales, vient de dévoiler un nouveau rapport intitulé « The Future of Enterprise Data: Democratized and Optimized » (L'avenir des données d'entreprise : démocratisation et optimisation).http://lp.asg.com/ASG-CIO-Survey-2018-Future-of-Enterprise-Data-Report.htmlBasé sur les conclusions d'une étude menée auprès de 200 directeurs informatiques, le rapport révèle que la conformité est une préoccupation clé. 50 % des sondés indiquent que leurs initiatives de gestion de données sont « toutes » ou « majoritairement » centrées sur la conformité. 53 % reconnaissent que si des progrès ont déjà été faits en matière de gestion des données personnelles - conformément aux règles de sécurité et à la réglementation - il reste néanmoins du chemin à parcourir.Face au déploiement du RGPD et à l'introduction, dans un certain nombre d'états américains, de réglementations de protection de la vie privée (p. ex. le California Consumer Privacy Act), les entreprises sont confrontées à une pression considérable pour assurer et maintenir la conformité de leurs activités. Elles doivent, en même temps, réaliser des analyses sur l'ensemble de leurs données, afin d'optimiser leurs performances et rester compétitives.Pour faire face à ces défis, 35 % des sondés veulent investir davantage dans la gouvernance des données en 2019, tandis que 28 % souhaitent investir plus dans leur traçabilité. La gamme de solutions d'entreprise d'ASG propose ces fonctionnalités clés, permettant aux entreprises de gérer de façon cohérente leurs ressources de données, au fur et à mesure de leurs mouvements au sein de l'entreprise. La solution ASG Data Intelligence permet aux utilisateurs de suivre les données tout au long de leur cycle de vie. Ainsi, la conformité est garantie, notamment dans ce contexte de développement de l'accès en libre-service aux données. Les solutions ASG Mobius et Systems permettent d'accéder aux données n'importe où, n'importe quand, afin de répondre aux besoins grandissant des employés. De plus, ces solutions permettent aux utilisateurs de connaître l'historique de leurs données et d'en retracer les origines, ce qui leur garantie de pouvoir s'y fier, qu'importe leur lieu de transit au sein de l'organisation.Autres résultats notables :• 70 % des directeurs informatiques interrogés indiquent avoir déployés un catalogue de données en libre-service ou un outil de business intelligence pour permettre aux utilisateurs professionnels d'accéder, de façon transparente, aux données pour les exploiter• 50 % des directeurs informatiques estiment que de meilleurs outils de gestion des données en libre-service diviseraient par deux les requêtes des utilisateurs et soulageraient ainsi les équipes informatiques• 81 % des équipes informatiques utilisent des données d'entreprise, contre 64 % des équipes financières, 63 % des équipes marketing et 57 % des équipes de développement commercial• 66 % des directeurs informatiques indiquent que seule la moitié des ressources de leur entreprise est digitalisée. Pour 30% d'entre-eux, seulement un quart des ressources est digitalisé.« Les entreprises doivent maîtriser leurs données pour comprendre leur activité. Mais elles doivent aussi avoir confiance en celles-ci et s'assurer de leur conformité face aux nouvelles réglementations de confidentialité », a déclaré Swamy Viswanathan, Chief Product Officer chez ASG Technologies. « Les directeurs informatiques doivent trouver un juste équilibre entre, d'une part, le besoin d'informations justes et fiables et, d'autre part, la possibilité d'adapter l'activité grâce aux observations issues des données. Les données sont alors accessibles à davantage d'utilisateurs, tout en respectant les exigences de conformité. Cette étude montre que les directeurs informatiques ciblent ces aspects clés en développant l'automatisation de la data intelligence et en y étendant simultanément l'accès - grâce à des outils en libre-service qui trouvent, comprennent et utilisent les bonnes données pour la bonne tâche ».Ce rapport est basé sur une enquête menée auprès de 200 directeurs informatiques de grandes entreprises américaines issues de divers secteurs d'activité, tels que l'industrie, la technologie et les services financiers. L'enquête était axée sur les difficultés actuelles des entreprises - et plus particulièrement leurs directeurs informatiques - en raison des volumes considérables d'informations disponibles. Ces difficultés sont souvent aggravées par la nécessité de se conformer à un cadre réglementaire strict.L'intégralité du rapport a été dévoilée à l'occasion de la seconde conférence client annuelle d'ASG, EVOLVE18. Les résultats de l'enquête peuvent également être visualisés dans cette infographie. 