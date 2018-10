La blockchain utilisée pour la première fois dans l'UE pour une transaction immobilière

La transaction a été effectuée à Séville, en Espagne, l'un des marchés immobiliers les plus actifs d'Europe, et marque l'entrée officielle de Propy sur le territoire européen. Le vendeur espagnol et l'acheteur français ont tous deux utilisé une crypto-monnaie (ETH-ETH) pour échanger le titre de propriété par l'intermédiaire de la plate-forme de transaction Propy.



« La technologie de la blockchain continue de révolutionner la manière dont les gens achètent et vendent leurs propriétés par-delà les frontières », a déclaré Natalia Karayaneva, PDG de Propy.

« Le marché de l'UE est un réseau complexe composé de gouvernements, de courtiers et d'autres entités, non propice aux transactions immobilières internationales. La plate-forme Propy, compatible avec la blockchain, élimine toute complexité et permet la réalisation de transactions en ligne simples et rapides. »



Jusqu'à présent, les investissements immobiliers devaient suivre un processus fastidieux. Sachant que dans le cadre de la vente internationale d'un bien immobilier, les acheteurs et les vendeurs dépendent de juridictions fiscales et réglementaires différentes, le processus traditionnel est non seulement compliqué et coûteux, mais également sujet à la fraude.

La plate-forme Propy simplifie ce processus complexe tout en fonctionnant dans les cadres juridiques existants. Toutes les parties à la transaction jouissent par ailleurs d'une confiance mutuelle en raison des données chiffrées immuables consignées au sein de la blockchain.



Ce processus contribue à alimenter un marché immobilier prospère dans l'UE et continue de susciter une attention accrue de la part des investisseurs américains et chinois. En règle générale, ces derniers sont à la recherche de villas avec vue sur la mer d'une valeur approximative de 200 000 dollars américains. Ces investisseurs peuvent à présent consulter les offres en ligne et acheter à distance. La plate-forme recommande une visite en personne des propriétés mais réalise la transaction d'achat en ligne. La plate-forme Propy, compatible avec la blockchain, réduit également les intermédiaires coûteux tels que les services d'entiercement. En outre, il n'est ni nécessaire d'imprimer ou de numériser des documents, ni de rencontrer un banquier, un courtier ou un avocat en personne. Une fois la transaction effectuée, un notaire se connecte à la plate-forme de transaction Propy et vérifie la signature du vendeur. À ce stade, le transfert de propriété est inscrit dans le registre de la blockchain ainsi que dans le registre foncier de l'État.



« Je suis très satisfait de la manière dont la vente s'est déroulée. », a déclaré Miguel Prados Rodriguez, le vendeur de la propriété. « Le processus de Propy est bien plus simple qu'une vente traditionnelle. Sa plate-forme est conviviale et m'a procuré la tranquillité d'esprit dont j'avais besoin, à savoir que l'ensemble de la transaction était sécurisé. » L'opération a été un succès pour toutes les parties impliquées, démontrant une fois de plus l'énorme potentiel de la technologie de la blockchain. Il en résulte qu'une autre vente de propriété via la blockchain est déjà prévue en Espagne pour les mois prochains.



Pour Propy, cette transaction marque une étape importante. La société a déjà été le vecteur de ventes transfrontalières aux États-Unis et en Europe de l'Est.



L'annonce d'aujourd'hui en apporte une preuve supplémentaire. Les transactions immobilières via la blockchain sont conformes à la loi, automatisées, sûres et pratiques.



Elles aident les consommateurs et les gouvernements à rationaliser des transactions immobilières complexes.

