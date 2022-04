La France devance les pays européens en matière de transformation numérique et de gestion de produit Selon un nouveau rapport, la France est en tête de l’Europe en termes de leadership produit.

• Les chefs de produit français accordent plus d'importance aux approches innovantes que leurs homologues anglais et allemands.

• En effet, selon 50 % des répondants français, les équipes produit sont à la tête de la transformation numérique – contre 31 % en Allemagne et 38 % au Royaume-Uni.

• 41% des répondants français pensent que l'utilisation accrue des données a un impact majeur sur la gestion des produits.

• 49% des répondants français pensent que de grands changements dans la gestion des produits découlent de l'évolution de l'utilisation des produits et services numériques par les clients (contre 36 et 39% au Royaume-Uni et en Allemagne).



Près de la moitié des entreprises françaises ont déclaré que l'évolution des clients vers l'utilisation de produits numériques aurait un “impact majeur” sur leur approche de la gestion des produits, contre seulement 36 % des entreprises du Royaume-Uni. D’autre part, 40 % des entreprises françaises ont signalé qu'une meilleure technologie d'optimisation des produits jouerait un rôle important dans leur approche produits, contre seulement 31 % des entreprises britanniques.



Pendo - une société qui souhaite accélérer et renforcer l'adoption de leur logiciel - publie sa quatrième étude annuelle sur l'état de la gestion des produits en Europe, qui explore les tendances ayant un impact sur la gestion des produits et l'évolution du rôle du chef de produit. L'étude est basée sur une enquête menée auprès de 350 cadres et responsables de la gestion des produits technologiques dans des entreprises de logiciels et traditionnelles en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.



Le rapport de cette année montre que l'influence et l'impact des chefs de produit européens augmentent dans l'ensemble, alors que des financements record en capital-risque alimentent la croissance et l'innovation dans les start-ups technologiques, et que les grandes entreprises accélèrent leurs initiatives de transformation numérique. Les équipes produit sont également soumises à une pression croissante, les entreprises cherchant à optimiser les investissements numériques réalisés pendant la pandémie - la plus grande tendance qui façonnera la gestion des produits en 2022 est l'utilisation croissante des produits et services numériques par les consommateurs.



« Les chefs de produit sont les héros de toute organisation numérique - ils s'assurent que leurs entreprises créent le bon logiciel et que les clients y trouvent de la valeur », déclare Todd Olson, PDG et cofondateur de Pendo. « Notre étude montre qu'avec les bonnes données et technologies, les équipes produit européennes peuvent fournir des logiciels qui répondent aux attentes croissantes des consommateurs et faire avancer les transformations numériques de leurs entreprises en 2022. »



Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :



La gestion des produits est une fonction centrale et stratégique au sein des entreprises européennes.



Depuis l'enquête de l'année dernière, les équipes produits ont assumé davantage de responsabilités dans 16 des 17 fonctions commerciales, notamment l'accueil et l'éducation des clients, la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires, le retour d'information des clients, la stratégie de mise sur le marché et l'activation des ventes. Dans les grandes entreprises, les équipes produit sont deux fois plus susceptibles d'être responsables des efforts de transformation numérique de leur entreprise que celles des principaux concurrents.



Les équipes produit apportent de la rigueur à l'entreprise, en utilisant des données pour orienter les décisions relatives aux produits et en mesurant l'impact par les gains de revenus.



Les chefs de produits sont devenus plus axés sur les données au cours de l'année écoulée - ils sont presque deux fois plus susceptibles d'utiliser des informations quantitatives pour prendre des décisions de planification qu'il y a un an. Ils considèrent également que le chiffre d'affaires et l'utilisation des produits sont les indicateurs les plus importants de la réussite de la gestion de produit. L'année dernière, les répondants à l'enquête étaient principalement évalués en fonction de leur capacité à respecter la feuille de route des produits. Ces résultats montrent que les équipes se concentrent davantage sur l'augmentation de l'utilisation des produits et des fonctionnalités qu'elles ont lancés, plutôt que sur l'introduction de nouveaux produits.



Qui dit plus d'influence, dit plus d'outils.



L'optimisation de l'utilisation des produits nécessite davantage de données et des outils plus sophistiqués. L'étude révèle que les équipes produit des grandes entreprises sont 6 fois plus susceptibles que celles des entreprises traditionnelles d'utiliser des données dans leur prise de décision, en tirant des informations de diverses sources de données et d'analyses, notamment des analyses d'utilisation/produit, des enquêtes CSAT, des informations sur le marché de la concurrence et des commentaires en temps réel des utilisateurs. Pourtant, un tiers des personnes interrogées déclare ne pas disposer de la technologie adéquate pour collecter et analyser les données sur les produits. À ce titre, plus de la moitié des entreprises européennes prévoient d'augmenter leurs investissements dans la technologie de gestion des produits en 2022.



Plus de données et d'outils peuvent conduire à plus de complexité.



Les répondants indiquent que le principal obstacle à une gestion efficace des produits est l'absence de processus, suivi par l'incapacité à exploiter les données et la faiblesse des technologies. Le rapport recommande aux entreprises d'alléger la pression sur les équipes produit en s'alignant sur les métriques produit qui comptent le plus, en rationalisant la pile d'outils produit et en donnant à davantage d'équipes au sein de leur entreprise les moyens d'exploiter les connaissances produit pour offrir une meilleure expérience client.



