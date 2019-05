LVMH, ConsenSys et Microsoft annoncent le lancement de AURA, un consortium destiné insérer la technologie blockchain dans l'industrie du luxe

Plusieurs marques du groupe LVMH, telles que Louis Vuitton et Parfums Christian Dior, sont actuellement impliquées et des discussions avancées sont en cours pour intégrer d'autres marques du groupe ainsi que d'autres groupes de luxe. Pour Louis Vuitton, le projet AURA est l'aboutissement du programme de traçabilité (Track & Trace) lancé il y a plus de trois ans.



L’industrie de luxe implique de nombreux acteurs - en matière de conception, de matières premières, de fabrication et de distribution. Tout au long de leur cycle, les produits de luxe ont une histoire unique à raconter et qui peut maintenant l’être grâce à AURA. Lors de sa conception, chaque produit est enregistré, de manière non reproductible, et avec des informations sécurisées sur la blockchain. Au moment de l’achat, le consommateur peut utiliser l’application de la marque pour recevoir le certificat AURA contenant toutes les informations sur le produit. La blockchain, décentralisée et immuable, offre une transparence totale et une fiabilité unique pour le consommateur : elle garantit l’authenticité du produit, fournit des détails sur son origine et ses composants (y compris des informations éthiques et environnementales), des instructions pour l’entretien du produit son service de vente ainsi que sa garantie.



Une platform pour toute l’industrie reposant sur Ethereum Quorum



Pour cette alliance de marques et d’acteurs technologiques, l'équipe de AURA a choisi de mettre en oeuvre un modèle de type consortium, dans lequel toute marque de luxe peut devenir un membre à part entière. Ce modèle garantit un partage de l’innovation entre tous les partenaires du consortium, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses membres.

AURA a été spécialement développé par les marques de luxe, pour les marques de luxe, offrant une large gamme de services spécifiques à cette industrie. Les marques bénéficient d’une grande flexibilité dans la conception des capacités de AURA ; certains peuvent choisir de se concentrer sur l’approvisionnement en matières premières, tandis que d’autres peuvent se concentrer sur la fourniture de services sur mesure et la fidélisation des clients.



ConsenSys est l’un des principaux partenaires du projet AURA. L’équipe de ConsenSys a contribué à la conception et au développement du Traceability Smart Contracts (basés sur les normes des jetons non fongibles ERC 721), de l’infrastructure de AURA (réseau de consortium permissionné avec confidentialité, basé sur Ethereum Quorum) et de l’API de marque permettant aux marques de luxe d’interagir avec la plate-forme AURA en marque blanche.



Ken Timsit, Managing Director de ConsenSys Solutions, la branche entreprise Ethereum de ConsenSys, a déclaré : « AURA est une innovation révolutionnaire pour le secteur du luxe. ConsenSys est fier de contribuer et de collaborer avec LVMH à une initiative qui servira l'ensemble du secteur du luxe,

protégeant les intérêts, l'intégrité et la confidentialité de chaque marque, en exploitant la blockchain Ethereum de manière véritablement décentralisée. »



À propos de ConsenSys

ConsenSys est un leader mondial de la technologie blockchain, fondé par Joseph Lubin (cofondateur de l’Ethereum) en 2014 et regroupant près de 1 000 collaborateurs dans 30 pays.

ConsenSys a pour ambition d'aider les entreprises, les gouvernements et les sociétés civiles à réaliser une transition réussie vers un monde décentralisé. ConsenSys fournit des applications, outils et services qui font partie des technologies les plus utilisées de l'écosystème blockchain au niveau mondial, telles que Truffle, Metamask, Infura, Pantheon, Kaleido, ConsenSys Digital Assets, uPort, OpenLaw et Viant. ConsenSys compte parmi ses clients et partenaires de nombreux gouvernements et grandes entreprises comme la ville de Dubaï, le canton de Zug (Suisse), l'Union Européenne, les banques centrales de Singapour et d'Afrique du Sud, JP Morgan, Santander, BHP Billiton, GSK et le WWF. ConsenSys opère également un fonds d'incubation et de financement de start-ups qui a investi dans plus de 50 projets.

La filiale ConsenSys France a été créée en 2017 et travaille sur une quinzaine de projets ambitieux. www.consensys.net